Miercuri, 12 Mai 2021 (12:42:55)

Liderul PSD Suceava, Ioan Stan, consideră că actualele partide de guvernământ, PNL, USR-PLUS și UDMR, vor să ascundă în continuare față de români adevărul legat de decesele Covid din perioada pandemiei. Ioan Stan a spus că acest lucru a fost demonstrat marți, când

PNL, USR-PLUS și UDMR au blocat înființarea comisiei parlamentare de anchetă a deceselor COVID-19, arătând țării că promisiunea transparenței totale a fost doar o minciună. „Ce vor să nu se afle? De ce parlamentarii puterii refuză o cercetare transparentă a datelor despre pandemie? Ce ilegalități protejează? Nu cumva se tem că grozăviile care ar putea ieși la iveală îi vor face pe români să-i alunge cu pietre de la guvernare? Că ar putea fi un nou scandal de tip Unifarm?”, a întrebat Ioan Stan. El a declarat că votul de blocare a înființării acestei comisii adâncește catastrofal lipsa de încredere în instituțiile statului și va avea efecte devastatoare inclusiv în privința vaccinării și combaterii pandemiei.

Liderul PSD a subliniat faptul că votul celor de la PNL, USR-PLUS și UDMR reprezintă dovada supremă că acestora le este groază de reacția oamenilor. Ioan Stan a spus că potrivit presei, raportul Ministerului Sănătății privind decesele COVID-19 este finalizat, însă noului ministru îi este teamă să îl facă public, deoarece pe lângă cei 2.300 de morți în plus, apar alte 3.000 de decese Covid neraportate. „Sunt 3.000 de morţi cu diagnostic secundar COVID-19, despre care nu s-a știut până acum! 5.300 de decese în plus față de statisticile oficiale! Aceasta ar fi realitatea îngrozitoare pe care actuala guvernare vrea să o ascundă românilor. Cu alte cuvinte, PNL, USR și UDMR au dat un vot pentru mușamalizarea adevărului. Practic, fiecare parlamentar care a votat împotriva constituirii comisiei este un complice ticălos al celor care vor să-i țină pe oameni în minciună și teroare”, a declarat Ioan Stan. El consideră că această atitudine a actualei puteri este o sfidare cinică și o formă de dispreț împinsă la extrem față de populația României, chemată să facă sacrificii și să îndure „de către o putere de-a dreptul abjectă”. Ioan Stan a făcut referire în mod particular la USR-PLUS, despre care a spus că deși clamează transparența și al cărui ministru al Sănătății a devoalat date controversate, precum că numărul morților de COVID ar fi mai mare decât cel raportat oficial, acum și-a dovedit „fățărnicia sa ordinară, mai mult decât oricine”.