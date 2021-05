Miercuri, 12 Mai 2021 (11:21:07)

Au început înscrierile pentru cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național Concurs „Regina Sânzienelor”, 19 – 20 iunie, concurs care, din cauza pandemiei, se va desfășura, la fel ca și anul trecut, în format online. Organizatorii își doresc mult ca măcar festivitatea de premiere, care este programată pentru sâmbătă, 19 iunie 2021, să aibă loc fizic, la Hanul Voievozilor din Horodnic de Sus. În cazul în care nu se va putea organiza premierea față în față, câștigătorii vor fi anunțați online.

Concursul se desfășoară pe patru secțiuni, iar premiile sunt consistente: Secțiunea Regine: Premiul I (Regina Sânzienelor) - 3.500 de lei (bani/bunuri); Premiul II - 2.750 de lei (bani/bunuri); Premiul III - 2.000 de lei (bani/bunuri); Menţiuni: toate participantele la concurs; Secțiunea Prințese: Premiul I (Prințesa Sânzienelor) - 500 lei (bani/bunuri); Premiul II - 300 lei (bani/bunuri); Premiul III - 200 lei (bani/bunuri); Menţiuni: toate participantele la concurs; Secțiunea Grupuri: Premiul I - 1.000 lei (bani/bunuri); Premiul II - 500 lei (bani/bunuri); Premiul III - 500 lei (bani/bunuri); Menţiuni: toți participații la concurs; Secțiunea Costume inspirate din mitologia românească: Premiul I - 700 lei (bani/bunuri); Premiul II - 300 lei (bani/bunuri); Premiul III - 200 lei (bani/bunuri); Menţiuni: toți participații la concurs.

· Susțin și promovează arta

Organizatorul și sufletul acestui festival, Dumitru Parasca, a spus că deși „nu ne putem strânge în brațe, pentru că trebuie să respectăm regulile distanțării sociale, ne putem mângâia sufletele cu vibrațiile trăirilor noastre. Indiferent de vremuri, nu trebuie să renunțăm la visurile, pasiunile și tradițiile noastre. Viața își urmează cursul, iar noi avem datoria de a trăi frumos”.

De aceea, și anul acesta va fi celebrat mitul străvechi al Sărbătorii Sânzienelor și vor fi premiate regine și prințese, care vor împărtăși cu publicul virtual obiceiurile și tradițiile de Sânziene din zonele etnografice pe care le reprezintă.

„Și pentru că zânele noastre bune nu trebuie lăsate să umble bezmetice, după ce le-am dat nume și trup și le-am transformat în regine și prințese, am decis că este momentul să le adunăm într-un regat spiritual, Regatul Sânzienelor, care are ambasadori în toate județele României, dar și în zonele locuite de români. Blazonul regatului este scutul, pe care apare arma de apărare: floarea de sânziană. Încercăm să aducem oamenii lângă oameni, să adunăm laolaltă oameni de valoare, mai tineri sau cu mai multă experiență de viață, însuflețiți de aceleași sentimente de dragoste, respect și dor de tradițiile poporului nostru. Ne considerăm binecuvântați de Dumnezeu pentru trăirile pe care le-am avut atunci când am filmat ambasadorii festivalului. În peregrinările noastre prin țară, am descoperit oameni și locuri de o valoare incomensurabilă”, a spus Dumitru Parasca, care ne-a dezvăluit că premiile de la Secțiunea „Regine” vor fi acordate de Fabrica de încălțăminte DENIS și de lanțul de magazine ANNA CORI pe care îl deține fabrica. „Mai mult, DENIS și ANNA CORI oferă câte un voucher în valoare de 350 de lei fiecărui ambasador din Regatul Sânzienelor. Mulțumesc familiei Cornea care ne este alături și la ediția a VII-a a festivalului, susținând și promovând arta, în toate formele ei de manifestare, și tradițiile neamului nostru!”, a adăugat Dumitru Parasca. Regulamentul concursului și formularul de înscriere sunt publicate pe pagina de Facebook a festivalului (https://www.facebook.com/Festivalul-Național-Regina-Sânzienelor/) și pe pagina web: https://reginasanzienelor.ro/.

Ediția de anul trecut a Festivalului Național Concurs „Regina Sânzienelor” s-a desfășurat online, din cauza pandemiei, dar câștigătorii au fost desemnați pe 20 iunie 2020, printr-o festivitate de premiere care a avut loc la Hanul Voievozilor din Horodnic de Sus, Suceava - Bucovina.