Sâmbătă, 8 Mai 2021 (12:04:18)

Șoferul unui autoturism marca Ford a fost protagonistul unui accident care se putea lăsa cu victime multiple. În timp ce efectua o depășire imprudentă la Gălănești, șoferul a scăpat mașina de sub control și a lovit o persoană aflată pe trotuar, dar și două autovehicule parcate, plus un microbuz. Impactul a fost destul de violent, dovadă și imaginile surprinse la scurt timp de o persoană care a publicat fotografiile pe rețelele de socializare. Ancheta a fost preluată de polițiștii de la Rădăuți, care au stabilit că mașina scăpată de sub control era condusă de un bărbat de 36 de ani, din Vicovu de Sus, care nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. În ceea ce privește persoana rănită, aceasta este o femeie de 57 de ani, care a suferit mai multe leziuni și a fost transportată la spitalul din Rădăuți.

Foto facebook Ionel Gherman