Biblioteca Comunală Șerbăuți, în parteneriat cu Școala Gimnazială Călinești, a derulat proiectul „Prietenie... pe o... sfoară... virtuală”, ediția a IX-a, 2021, inițiat de Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov. Centrul brașovean a lansat pentru perioada aprilie-iulie 2021 derularea Parteneriatului Educațional Internațional „Prietenie… pe o … sfoară… virtuală”, de la care nu puteau lipsi elevii din Șerbăuți, mai ales că autorul propus în acest an, Petre Ispirescu, este mult îndrăgit de elevii iubitori de povești. Aflat la cea de a IX-a ediție, parteneriatul este dedicat celebrării Zilei Internaționale a Cărții pentru Copii și Tineret. Această sărbătoare a cărții a fost inițiată în 1967, pe data de 2 aprilie, dată care coincide cu ziua de naștere a celui mai îndrăgit autor de basme, Hans Christian Andersen.

Expoziție virtuală, la final

Organizatoarea acțiunii de la Șerbăuți a fost bibliotecara Grațiela Sanduleac, care ne-a spus că, în fiecare an, la fiecare ediție, au fost cooptate biblioteci județene dornice să participe la o astfel de activitate de promovare a literaturii pentru copii și stimulării interesului pentru lectură a celor mici. Proiectul se adresează preșcolarilor și școlarilor de clase primare.„Datorită Bibliotecii Bucovinei <I.G. Sbiera> Suceava, alături de numeroase biblioteci publice din județ, Biblioteca Comunală Șerbăuți a fost încurajată să participe an de an, de la primele ediții.Dacă în anii trecuţi i-am citit pe: Andersen, Fraţii Grimm, Carlo Collodi, Roald Dahl etc., anul acesta, în urma unui sondaj realizat în rândul bibliotecarilor, tema propusă este dedicată celebrării operei lui Petre Ispirescu”, ne-a spus Grațiela Sanduleac.

Organizatorii Parteneriatului Educațional Internațional „Prietenie… pe o… sfoară… virtuală” pun de fiecare dată la dispoziția participanților toate informațiile necesare desfășurării proiectului: prezentarea PowerPoint cu viața și opera scriitorului celebrat, desene cu personaje din scrierile autorului, pentru colorat și altele. Anul acesta, spre deosebire de anii trecuți, fiecare partener va trimite 3-5 fotografii de la activități și expoziții organizatorului, respectiv Centrului de Excelență pentru Copii și Tineret Brașov, în vederea realizării unei expoziții virtuale, finale.

Melania Luana Butnariu, bibliotecar coordonator și inițiator al acestui proiect, a declarat că: „Ceea ce este deloc de neglijat este faptul că acest Parteneriat Educațional Internațional <Prietenie… pe o… sfoară… virtuală> s-a extins extraordinar de repede. Dacă în anii trecuți s-au întins sforile în Noua Zeelandă, Tunisia, Coasta de Fildeș, anul acesta parteneriatul a pornit către India”.

Mulțumiri organizatorilor și partenerilor

Este deja o tradiție ca acest frumos și atractiv proiect să fie realizat de Biblioteca Comunală Șerbăuți, în parteneriat cu Școala Gimnazială Călinești, a spus bibliotecara Grațiela Sanduleac. „Timp de câteva ore, în atelierul organizat la școală, am citit, am desenat, bucurându-ne de personajele descoperite din îndrăgitele cărți ale lui Petre Ispirescu: <Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte>, <Prâslea cel voinic și merele de aur>, <Sarea în bucate>, <Balaurul cu șapte capete>, <Pasărea măiastră> etc. Astfel, pe holul școlii, am umplut sfoara cu desene, în culorile imaginației noastre de copii, impresionând de la mic la mare pe toți cei ce calcă pragul școlii. Mulțumesc pentru implicare în proiect elevilor clasei a IV-a, domnului învățător Traian Costiuc, doamnei prof. Lavinia Costiuc și părinților. Mulțumirile noastre se îndreaptă către Biblioteca Bucovinei <I.G. Sbiera> Suceava și, bineînțeles, către doamna Melania Luana Butnariu, bibliotecar al Bibliotecii Județene <George Barițiu> Brașov, pentru acest frumos prilej de prietenie, oriunde ne-am afla, fără granițe între noi”, a completat Grațiela Sanduleac.