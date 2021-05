Vineri, 7 Mai 2021 (09:23:23)

Elevul Ioan-Alexandru Bursuc, de la Școala Gimnazială Bosanci, a obținut recent Mențiune și Medalie de Bronz la faza națională a Olimpiadei de Informatică - OSEPI 2021, care a avut loc în luna aprilie și a fost organizată de Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică (OSEPI).

Ioan-Alexandru Bursuc s-a pregătit la Centrul Județean de Pregătire pentru Performanță „Hai la Olimpiadă” - Suceava, disciplina informatică, profesor îndrumător Mihaela Ildegez, dar a fost îndrumat să urmeze cursurile „Hai la olimpiadă” (și astfel a avut șansa să obțină o pregătire de calitate) de către profesorul său de la clasă, prof. ing. Alin-Eugen Bezușcu.

Calificarea la Olimpiada Națională de Informatică a lui Ionuț, cum îi spun familia și colegii de școală, a reprezentat o bucurie nespusă și pentru prof. Alin-Eugen Bezușcu, acesta știind că a avut o mică contribuție în tot acest demers, fără a omite implicarea, de asemenea, a îndrumătoarei elevului, a prof. coordonator județean al Centrului de Pregătire pentru Performanță „Hai la Olimpiadă” Suceava, Mihaela-Corina Ildegez, precum și a tuturor părților implicate în tot acest demers.

Profesorul Bezușcu ne-a povestit că a inițiat parcurgerea unui curs de programare orientată pe obiecte foarte bine structurat, cu un nivel mediu spre dificil de înțelegere ca dificultate pentru nivelul claselor V-VIII la care predă, însă, spune profesorul, „cu toate acestea, sunt câțiva elevi care frecventează acest curs și, personal, mă asigur că, pe cât posibil, fiecare cursant înțelege și chiar fixează noțiunile din curs”. Acest curs a fost inițiat de prof. ing. Alin-Eugen Bezușcu tocmai pentru a sprijini olimpicii și viitorii olimpici la informatică, iar parcurgerea acestuia a pus-o la dispoziție gratuit, cu scopul de a sprijini comunitatea de elevi din Bosanci, în a pune bazele programării orientate pe obiecte într-un mod sănătos și benefic celor ce urmează acest curs.

„Acest demers presupune prezența și implicarea mea și a elevilor într-un mod consecvent, lucru pe care, de altfel, l-am precizat foarte clar cursanților. Printre participanți se numără următorii (potențiali viitori olimpici): Bursuc Ioan-Alexandru (elev în clasa a V-a, deja olimpic național, care a obținut Medalia de Bronz fără a participa la barajul organizat imediat ulterior - drept pe care îl avea), Buzan Dorel-Iulian (elev în clasa a VII-a), Buzan Daniela-Ioana (elevă în clasa a V-a), Oniu Gabriel și Oniu Ștefan-George (gemeni, ambii elevi în clasa a VI-a), Axînti Alexia (elevă în clasa a V-a), Cîrlan Constantin (elev în clasa a V-a), Spoială Paul (elev în clasa a VI-a), Păltinel Nectario-Valentin (elev în clasa a VI-a), Sauciuc Sebastian-Andrei (elev în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială <Bogdan Vodă> Rădăuți, elev care, deși nu îi sunt profesor decât în cadrul acestui curs, are un potențial valoros, ca și toți ceilalți cursanți de altfel, chiar de a cuceri medalii de nivel internațional în domeniul informaticii) și alți câțiva participanți”, ne-a spus profesorul din Bosanci.

„Informatica, cu tot ce presupune aceasta, își pune amprenta în viețile noastre din ce în ce mai mult”

Prof. Bezușcu este convins că numărul elevilor care participă la acest curs va crește, chiar dacă la acest moment sunt în jur de 10-15 elevi de la nivelul claselor V-VIII care participă. „Știu că viața are surprizele ei și, în mod surprinzător, unii elevi la care nu m-aș fi așteptat să participe, participă și chiar o fac în mod consecvent, iar alții la care m-aș fi așteptat, nu o fac, însă asta, pe mine personal, nu mă afectează, ci dimpotrivă, mă ambiționează să ofer cu dăruire celor interesați și însetați de cunoaștere, descoperire și progres real, această oportunitate pe care într-un alt context s-ar plăti niște bani frumoși (în unele situații chiar de ordinul miilor de euro). De asemenea, foarte important de menționat este și faptul că parcurgerea unui astfel de curs reprezintă o mină de aur valoroasă pe care o pot obține participanții care sunt consecvenți și activi la acest curs, deoarece domeniul acesta al informaticii a fost și este unul foarte solicitat și de foarte mare interes, atât la acest moment, cât și în viitor. Eu știu că România este o țară bogată, cu oameni deștepți. Nu întâmplător gigantul Bill Gates a venit de nenumărate ori la București pentru a susține comunitatea românească în acest domeniu atât de valoros. După cum putem observa, informatica, cu tot ce presupune aceasta, își pune amprenta în viețile noastre din ce în ce mai mult în toate domeniile de activitate: în medicină, în avocatură, în sectorul juridic, în sectorul funcționarilor publici, în comerț, și în cam toate zonele vieții noastre, per ansamblu. Imaginați-vă, doar un exemplu din medicină: cum ar fi (lucru care deja se întâmplă, chiar dacă încă nu la scară largă) ca intervențiile chirurgicale (de orice natură, de la cele simple, până la cele pe creier) să nu mai fie realizate direct de medici, ci asistați de tehnologie care poate oferi o precizie de nivel extrem ridicat? Doar gândiți-vă!”, a completat prof. ing. Alin-Eugen Bezușcu, care va continua să facă pregătire gratuită cu elevii din Bosanci și nu numai pasionați de informatică.

Premianții, la gimnaziu

La gimnaziu, elevii suceveni au obținut următoarele rezultate la faza națională a Olimpiadei de Informatică - OSEPI 2021: Mențiune și Medalie de Bronz - Bursuc Ioan-Alexandru, clasa a V-a, Școala Gimnazială Bosanci, profesor îndrumător Ildegez Mihaela; Premiul I și Medalie de Aur - Tomita Mircea Ștefan, clasa a VI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, profesori îndrumători: Freitag Gabriela, Hatmanu Mihaela; Premiul II și Medalie de Argint - Macoveiciuc Sabrina Giulia, clasa a VI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, profesori îndrumători: Freitag Gabriela, Hatmanu Mihaela; Premiul III și Medalie de Argint - Gavrilescu Răzvan-Cristian, clasa a VI-a, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, profesori îndrumători: Freitag Gabriela, Ilincăi Florin; Mențiune și Medalie de Bronz - Poinaru Rareș Aurel, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, profesori îndrumători: Freitag Gabriela, Strugariu Violeta; Mențiune și Medalie de Bronz - Chiriac Alex, clasa a VIII-a, Clubul Copiilor și Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, profesori îndrumători: Țifui Alexandru, Pînzaru Liviu, Acatrinei Cristi, Simona Murărescu; Mențiune și Medalie de Bronz - Barîlă Ștefana, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava, profesori îndrumători: Țifui Alexandru, Ildegez Mihaela, Petrovici Daniela; Calificat în lotul Național de Juniori - Chertes Andrei, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava, profesori îndrumători: Țifui Alexandru, Ildegez Mihaela, Pînzaru Liviu, Petrovici Daniela.