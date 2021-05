Miercuri, 5 Mai 2021 (15:51:53)

Raportul medico-legal privind băiatul în vârstă de 6 săptămâni intrat în stop cardio-respirator în timpul slujbei de botez de la Biserica „Sf. Constantin și Elena”, din cartierul Zamca al municipiului Suceava a fost finalizat iar concluziile sunt favorabile preotului Alexandru Mazarache. În raportul semnat de medicii legiști Lăcrămioara Bălan și Alina-Emilia Horecica se trag concluzii legate de moartea bebelușului, fără a se face vreo referire la ce s-a întâmplat la botez. Concret, moartea s-ar fi datorat insuficienței cardio-respiratorii acute consecutivă sindromului de detresă respiratorie acută instalat pe fondul pneumoniei interstițiale, complicată în evoluție cu bronhopneumonie severă la un nou născut prematur și nevaccinat. Concluzia este că afecțiunile pe care le prezenta copilul (pneumonie interstițială, cel mai probabil de etiologie virală, complicată în evoluție cu bronhopneumonie formă severă), prin gravitatea lor, au fost sigur și direct letale.

Una din nemulțumirile părinților este că nu se face nici o referire în concluziile medico-legale cu privire la ce s-a întâmplat la botez, la intrarea copilului în stop cardio-respirator imediat ce a fost scos din apă. Sau, altfel spus, la legătura de cauzalitate între deces și botez. În același raport de expertiză sunt consemnate și constatările inițiale ale medicilor urgentiști și de pe ambulanță care au constatat înecul prin imersie de apă, lichidul găsit în plămâni etc.

Familia copilului mort a anunțat că va contesta acest raport medico-legal și că va înainta și plângere penală față de cele două cadre medicale care îl semnează.

Dosarul penal în care se anchetează moartea bebelușului este deschis la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, efectuându-se cercetări pentru infracțiunea de ucidere din culpă. Unul din documentele de bază într-o concluzie a procurorului va fi chiar acest raport medico-legal, în forma sa finală. Așadar, aceste concluzii medico-legale sunt practic cruciale în anchetă.

Tragedia s-a petrecut la finele lunii ianuarie a acestui an, la biserica Sf. Constantin Elena din cartierul Zamca. Slujba de botez a fost oficiată de preotul Alexandru Mazarache, care are calitatea de suspect în cadrul dosarului penal. ”L-am dus la biserică pentru încreștinare, ce pot să vă spun e că băiatul plângea, dar preotul l-a scufundat de trei ori în apă, iar el a inhalat apă. Părintele l-a scos, l-a șters, de la doctori am aflat că a inhalat 110 ml apă. Dacă vezi copilul cu gura căscată și că plânge nu îl scufunzi de tot în apă nu?" s-a arătat revoltat tatăl. Decesul copilului a survenit după aproximativ 12 ore de la botez. Întrebarea justă care se pune este dacă cineva poate trage concluzia că imersia de apă nu are legătură cu decesul. E drept, medicii specialiști vorbesc de o afectare gravă a plămânului bebelușului, pe fondul afecțiunii, însă părinții spun că este imposibil ca cineva echidistant și corect să spună că decesul nu are legătură cu ce s-a întâmplat la botez. Pe de altă parte, un atu în favoarea apărării preotului este că decesul nu a survenit imediat după botez.