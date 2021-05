Miercuri, 5 Mai 2021 (15:32:44)

Deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu a declarat că la jumătate de an de când România este condusă de coaliția PNL - USR Plus, toate segmentele societății au înregistrat regrese semnificative.

Eugen Bejinariu a arătat că „oamenii noi pe care i-am văzut la butoanele puterii acum” sunt mai lipsiți de morală decât toți cei rodați în politică și blamați pentru că au fost în serviciul public timp de decenii. „N-ar fi atât de problematică lipsa de știință a PNL-PLUS-iștilor în a administra viața oamenilor, dacă n-ar fi înlocuită de o înspăimântătoare aroganță și de o suficiență păguboasă. Comit simultan toate păcatele capitale ale oamenilor fără discernământ, dar bolnavi de putere”, a spus Bejinariu. El a arătat că actualii guvernanți iau doar decizii convenabile funcției, gândesc mic și doar în raport cu acea categorie din care fac ei parte, ignoră opinii care le contrazic opțiunile, vorbesc înainte de a dobândi cunoaștere despre subiect și nu dau niciodată înapoi, „oricât de robust e zidul în care se înfundă deciziile lor greșite”.

Deputatul PSD de Suceava consideră că pe durata celei mai răvășitoare crize pe care o parcurge România și întreaga planetă, s-a întâmplat ca oamenii să aducă la putere în România „cea mai nevolnică coaliție”. „Abia am parcurs o jumătate de an și vedem politizarea excesivă a funcțiilor publice, adâncirea crizei din sănătate, împrumuturi mai mari, la dobânzi grosolane. Vedem o economie afectată dramatic de lipsa ajutorului guvernamental pe care toate țările europene l-au acordat companiilor și oamenilor, agricultura abandonată după ani în care fusese revigorată, planuri de reziliență făcute pentru propria gașcă și chiar sistemul judiciar vătămat de graba unor declarații nefericite. Cu alte cuvinte, n-a rămas nici un segment al societății sau al vieții oamenilor care să nu înregistreze regrese semnificative”, a declarat Bejinariu. El a subliniat faptul că opoziția, oricât de constructivă pe care o desfășoară PSD, nu are nici o șansă să aducă vreo formă de îmbunătățire a traiului de zi cu zi. Mai mult, Eugen Bejinariu a spus că orașele și comunele conduse de aleși ai PSD sunt pedepsite prin nealocarea de fonduri guvernamentale.

„Coaliția PNL-PLUSR pune în practică, cu o impertinență absolut năucitoare, un lucru care nu s-a petrecut niciodată în politica României: alocă bani doar localităților conduse de oameni care au culorile lor politice. Am văzut de-a lungul tragediilor medicale faptul că sunt lipsiți complet de empatie, de vibrație umană în fața suferinței, dar ceea ce este chiar mai grav e faptul că sunt lipsiți de orice considerație profundă pentru viața românilor pe care îi conduc”, a mai afirmat deputatul PSD de Suceava. El a mai adăugat că actualii guvernanți îi pedepsesc pe toți românii, atât pe cei care își doresc altceva, cât și pe proprii alegătorii, pentru că și-au dorit să vadă ce pot aduce „oamenii noi” în politică.