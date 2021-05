Erasmus

Luni, 3 Mai 2021 (08:06:56)

În săptămâna 26 - 29 aprilie 2021, au avut loc activități online în cadrul proiectului „The Art of Food” (Erasmus+ de tip KA2), proiect pe care Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava îl implementează, în perioada 1 septembrie 2020 - 31 august 2022, împreună cu alte patru unități școlare europene.

Activitățile s-au derulat în format online, prin conectarea tuturor partenerilor la platforma creată și gestionată de partenerul spaniol, Institutul Can Puig, Catalunia. Tema abordată a fost „Nutritional habits in each country and history of nutritional production”. Atelierele comune de lucru au inclus colaborarea pe teme culinare, prin executarea practică a unor meniuri la libera alegere, filmarea și prezentarea acestora. S-a accentuat dimensiunea culturală a alegerilor.

Prof Anca Greculeac, responsabil proiect, director adjunct al Colegiului Național „Petru Rareș”, ne-a spus că „elevii participanți și-au îmbunătățit atât cunoștințele de limba engleză, cât și cele de cultură generală în domeniul tradițiilor fiecărei regiuni participante. Alegerile elevilor suceveni au accentuat obiceiurile locului, însă ele au prezentat faptul că la Facultatea de Inginerie Alimentară a Universității <Ștefan cel Mare> există inovații în domeniul culinar, dintre care una a fost filmată și prezentată public partenerilor”.

S-a lucrat cu mare bucurie, deși interacțiunea nu a fost facilă, spun organizatorii. Elevii au fost distribuiți în 8 subgrupuri multinaționale și au realizat activități comune în cadrul unor conexiuni online diferite. Cei 17 elevi români au lucrat astfel, fiind localizați fizic în 8 săli ale colegiului.

Cu toate acestea, spun organizatorii, entuziasmul comun a făcut ca lucrurile să avanseze: elevii au făcut cunoștință unii cu alții, au aflat unii de la alții despre modul în care școlile partenere își gestionează situația pandemică pe care o traversează și au lucrat împreună la realizarea unui produs final comun al proiectului.

Elevii români participanți la activități au fost: Raluca Huianu, Alexandru Munteanu, Cristian Fomin, Delia Maniliuc, Antonie Grigoras, Denisa Mateciuc, Maria Luca, Daria Condurache, Dan Gaspar, Alex Beilic, Bianca Galan, Eric Ciudin, Raluca Ciubotaru, Denisa Rotaru, Diana Vatamanu, Denisa Hreceniuc, Iustina Bejinariu.

Profesori coordonatori: prof. Ana Maria Fomin, responsabil activități transnaționale derulate cu elevii; prof. Cristian Sălăgean, responsabil activități locale derulate împreună cu elevii; prof. Laura Salciuc, responsabil monitorizare și evaluare proiect; prof. Anca Greculeac, responsabil proiect, director adjunct al colegiului.

„Dorința comună a tuturor a fost ca într-un viitor cât mai apropiat toți participanții să se poată întâlni fizic, pentru că nici o conexiune online nu poate suplini beneficiile interacțiunii umane”, a completat prof. Anca Greculeac, responsabil proiect.