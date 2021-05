Luni, 3 Mai 2021 (10:34:55)

Trupul fără suflare al unei studente care stătea într-un cămin din campusul Tudor Vladimirescu din Iași a fost descoperit de portarul unităţii de cazare, în seara de Înviere, în jurul orei 20.00, a anunțat cotidianului Bună Ziua Iași.

Informațiile ulterioare arată că este vorba de o suceveancă, studentă în anul I, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatica Aplicată Iaşi din cadrul Universităţii Tehnice ” Gheorghe Asachi ” din Iași. Conform surselor BZI.ro, polițiștii judiciariști nu au suspiciuni cu privire la o faptă cu violență comisă asupra lui Carmen Macovei. În cameră și pe trupul acesteia nu au fost găsite urme de violență. O variantă mai plauzibilă este ca fata să fi luat mai multe medicamente, însă nu s-a tras încă vreo concluzie privind o posibilă sinucidere.

Studentă în vârstă de 19 de ani domiciliată în localitatea Cârlibaba din judeţul Suceava nu răspundea la telefon, motiv pentru care păriniții au alertat poliția. În cele din urmă, portarul căminului a deschis camera în care era cazată studentă şi a găsit-o moartă. De urgentă, la faţa locului a ajuns şi un echipaj medical care a putut doar să constate decesul.

”Sunt șocată de această veste tristă. Este greu de acceptat! Tu o ființă atât de gingașă....nu am cuvinte! Am crescut împreună, am copilărit, ne-am jucat, ne-am povestit problemele, eram amândouă zi de zi, m-ai ajutat mereu când am avut nevoie, mai ales la școală....nu îmi vine să cred! Ai plecat fulgerător ca și Alexandra ....mult prea devreme, aveai un viitor în față. Condoleanțe familiei tale pentru că ai lăsat în urma ta o durere nemărginită, iar tu, odihnește-te în pace! Carmen Macovei”, a scris pe o rețea de socializare o prietenă a fetei.

Este al doilea caz recent de tânără de 19 ani din Cârlibaba care moare în împrejurări tragice și neclare.