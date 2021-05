Marţi, 4 Mai 2021 (12:12:41)

Gardul unei gospodării din satul Horodnic de Sus a fost distrus parțial de un autoturism marca Alfa Romeo scăpat de sub control. S-a întâmplat luni, în a doua zi de Paște, iar până acum șoferul care a provocat distrugerile nu a fost identificat cu exactitate. Totuși, polițiștii bănuiesc că la volan se afla un anume Gheorghe Cojocar. Acesta a fost găsit lângă mașină și le-a povestit oamenilor legii că nu are permis, iar autovehiculul aparține fratelui său care este plecat la muncă în Marea Britanie. Luni, bărbatul s-ar fi întâlnit cu un prieten pe care îl știe doar din vedere, fără a-i cunoaște numele, iar cei doi au plecat la plimbare. La volanul autoturismului Alfa Romeo s-ar fi aflat tot timpul prietenul misterios, inclusiv în momentul impactului cu gardul. Pentru că polițiștii nu au crezut această poveste, au decis să-l testeze pe Gheorghe Cojocar cu etilotestul. Rezultatul: 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost dus la spitalul din Rădăuți unde i s-au recoltat două mostre biologice de sânge. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și urmează să stabilească exact cine a provocat distrugerea gardului.