Marţi, 4 Mai 2021 (12:18:40)

Peste o sută de polițiști rutieri și de ordine publică au fost angrenați în acțiuni de control pe șoselele din județ în mini-vacanța de Paște, fiind constatate peste 25 de infracțiuni rutiere, din care cele mai multe legate de consumul de alcool la volan. Nu mai puțin de 17 șoferi s-au ales cu dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului iar trei dintre ei au ajuns în arest, reținuți 24 de ore, după ce au realizat cumul de infracțiuni rutiere. Pe lângă că erau băuți, aceștia nu aveau permis de conducere iar șirul de infracțiuni s-a extins și mai mult la doi dintre ei. Mai mult, doi dintre șoferi au încercat să scape de răspundere cu fuga ori cu schimbatul de locuri cu pasagerul din dreapta

• ”Colecționar” de dosare penale: beat, fără permis, numere false

Pe 3 mai, în jurul orei 21.40, un echipaj de la Biroul Rutier Vatra Dornei a oprit pentru control, pe DN 17, la Dorna Candrenilor, un autoturism cu număr provizoriu de înmatriculare, la volan fiind un bărbat din Poiana Stampei. Prima constatare a polițiștilor a fost că bărbatul mirosea a alcool, astfel că a fost pus să sufle în etilotest, rezultând concentrația de 0,82 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Avea să fie doar prima constatare de natură penală din acest caz. Polițiștii au constatat că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru vreo categorie, autoturismul este neînmatriculat şi are montate pe acesta plăcuţe false cu număr de circulaţie provizoriu. În aceste condiții, bărbatul din Poiana Stampei s-a ales cu dosar penal pentru comiterea a nu mai puțin de patru infracțiuni la regimul rutier: „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, ”conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat” şi „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare”. Luni noapte, bărbatul din Poiana Stampei a fost dus sub escortă în arestul poliției județene.

• Un alt ”colecționar” de dosare penale a refuzat să-i fie recoltat sânge

În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 1.00, patrula de serviciu de la Secția Rurală Adâncata, în timp ce se afla pe raza satului Mitocași, comuna Mitocu Dragomirnei, a efectuat semnal de oprire unui autoturism al cărui șofer a refuzat inițial să oprească. După aproximativ 800 de metri, în fața bisericii din sat, mașina a fost oprită. La volan a fost identificat un tânăr în vârstă de 23 de ani, din Zvoriștea. Acesta nu avea documente legate de înmatricularea mașinii, declarând că a cumpărat-o de două săptămâni. Etilotestul a indicat concentrația de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a recunoscut că nu este deținător de permis de conducere. Tânărul a fost dus la Spitalul Județean Suceava, pentru recoltarea de probe biologice, însă a refuzat acest lucru în prezența medicului de gardă. Verificând în baza de date autoturismul polițiștii au constatat că acesta nu figurează înmatriculat în România. Verificând și numărul de înmatriculare al autoturismului a rezultat că respectivul număr a fost atribuit unui alt autovehicul. Așadar, noian de infracțiuni și în acest caz, motiv pentru care tânărul în vârstă de 23 de ani a fost reținut în arest.

• A încercat să scape de răspundere schimbând locul de la volan cu pasagerul

Cu un alt caz destul de complicat, cu urmărire în trafic și schimb de locuri între șofer și pasager, s-au confruntat și polițiștii de la Vicovu de Sus.

Pe 3 mai, în jurul orei 15.45, în timp ce acționau pe strada Calea Cernăuți din Vicovu de Sus, polițiștii au făcut semnal de oprire șoferului unui autoutilitare. Acesta a mai rulat în jur de 400 de metri. Polițiștii din echipaj au observat cum conducătorul auto s-a schimbat de la volanul autoturismului cu cealaltă persoană ce era pasager pe scaunul din partea dreaptă față. Ulterior conducătorul auto s-a conformat, oprind autoturismul pe partea dreaptă a carosabilului. Ambii au fost verificați cu etilotestul. S-a stabilit că un bărbat în vârstă de 32 de ani, din Brodina, care între timp schimbase locul, avea o concentrația de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta se afla la volan la momentul semnalului de oprire, sunt convinși polițiștii. Și în acest caz, ”șoferul” băut nu avea nici permis de conducere. Tânărul din Brodina a fost reținut în arest, în baza ordonanței pentru 24 de ore.

”Zilnic, peste 100 de polițiști rutieri și de ordine publică au desfășurat activități pe drumurile naționale dar și județene din interiorul localităților pentru identificarea celor care consumă alcool și se urcă la volan. Urmare a acestor acțiuni cu efective sporite, pe perioada minivacanței nu s-au înregistrat evenimente rutiere grave Alcoolul este unul din principalii factori de risc când vorbim despre conducerea vehiculelor pe drumurile publice”, a transmis comisarul-șef Ionuț Epureanu.