Joi, 29 Aprilie 2021 (15:29:29)

Sucevenii care locuiesc în străinătate și se află în aceste zile în județ se pot vaccina aici împotriva Covid-19, dacă doresc, chiar dacă sunt în carantină ca urmare a sosirii din țări cu risc de infectare ridicat. Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Suceava, Gabriela Băncilă, a declarat că aceștia trebuie să ceară derogare pentru ziua vaccinării, de la Comitetul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției.

Cei care doresc să se vaccineze se pot programa pe platformă sau direct la centrele de vaccinare.

Asistentul coordonator al centrului organizat la sala de sport a Colegiului Național „Dragoș Vodă” din Câmpulung Moldovenesc, Andreea Morar, a declarat că la acest centru, care are vaccinuri Moderna și Oxford-AstraZeneca, se pot vaccina și turiștii, atât cetățeni români, cât și cetățeni străini. Aceștia din urmă se vor legitima cu pașaportul. Pentru vaccinarea cu ser Moderna programarea se face la numărul de telefon 0799.918.360, fără a fi necesară înscrierea în platforma națională. Pentru AstraZeneca nu este necesară programare. Asistenta Andreea Morar a afirmat că vineri, 30 aprilie, centrul are program până la ora 17.00, sâmbătă, 1 mai, programul este până la ora 14.00, iar duminică va fi închis deoarece sunt doar trei persoane programate. Pentru luni, 3 mai, încă nu erau primite programările de la STS, până la ora transmiterii acestei știri. „Un flacon de vaccin Moderna are 10 doze, deci trebuie să avem cel puțin 10 persoane programate. Noi oricum sunăm fiecare persoană pentru confirmare, cu o zi înainte”, a spus Andreea Morar.

De marți, 4 mai, programul la centrul de vaccinare de la „Dragoș Vodă” va fi zilnic, 8.00-20.00.