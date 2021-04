Miercuri, 28 Aprilie 2021 (09:18:33)

Discuțiile aprinse pe tema folosirii parcării din incinta Parcului Areni pentru ridicarea noului corp al Facultății de Medicină, precum și cele legate de alte amplasamente care aparțin universității din Suceava (USV) au dus la apariția unor idei noi de amplasare a edificiului de învățământ, până acum nediscutate în cadrul comunității.

Hotărârea prin care conducerea USV a stabilit faptul că această nouă facultate trebuie să se dezvolte într-o zonă apropiată Spitalului Județean Suceava a făcut să apară sugestii noi de amplasare a viitoarei construcții, tocmai în apropierea instituției sanitare.

A fost astfel lansată ideea construirii Facultății de Medicină pe terenul de circa două hectare existent în spatele corpurilor Spitalului Vechi, teren aparținând Consiliului Județean Suceava. Această posibilitate a dat speranțe conducerii USV, care vedea realizarea dezideratului de proximitate a facultății nou înființate cu principala instituție medicală a județului. Ea a fost analizată în cursul zilei de marți, însă vechile proiecte de ridicare a două spitale pe acest amplasament l-au făcut pe președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, să ne declare:

”Am discutat cu arhitectul-șef pentru a-mi prezenta gradul de ocupare a suprafețelor situate în spatele sediului vechi al Spitalului Județean Suceava, pentru că acolo sunt planificate ridicarea Spitalului pentru Copii și a Spitalului de Boli Infecțioase. Cele două obiective sunt acum în portofoliul Companiei Naționale de Investiții, iar în urma studiului zonei și a noilor obiective ce urmează a fi construite am constatat că nu încape un vârf de ac în acel sector. Sunt două spitale mari, cu acces și parcări aferente, și chiar dacă am sperat că vom găsi un spațiu acolo, e cu neputință. E vorba și de blocurile pentru medici, care ocupă o suprafață importantă pe terenul administrat deja de ANL. Eu am vrut încă de acum 10 ani să fac spital clinic universitar și sunt foarte interesat de deschiderea unei Facultăți de Medicină în Suceava.”

Într-o schiță a amplasamentului din spatele Spitalului Vechi sunt reprezentate, cu culoarea albastră noul Spital de Boli Infecțioase, cu roșu Spitalul de Servicii Medicale pentru Copii, clădirea reprezentată cu verde fiind sediul noii Maternități ce urmează a fi ridicată. Cu roz a fost reprezentat blocul medicilor aflat deja în construcție spre finalizare, complexul fiind prevăzut și cu spații de parcare care ocupă în final întreaga suprafață disponibilă.

· Terenuri ale Stațiunii de Cercetări Agricole pot fi luate în calcul pentru noua investiție

Pentru a rămâne în zona de proximitate a spitalului, conducerea Consiliului Județean Suceava ia acum în calcul demararea unor discuții cu conducerea Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava, cea care deține terenuri în apropierea Spitalului Vechi. Aceste terenuri, din păcate, nu mai sunt întrebuințate în munca de cercetare a stațiunii în ultimii ani. Vizat ar putea fi un teren amplasat între sediul Stațiunii de Cercetări Agricole și Spitalul Vechi, însă deocamdată nu s-au purtat discuții pe această temă.

”În acest moment trebuie să identificăm alte zone construibile și cred că zona Stațiunii de Cercetări Agricole poate fi luată în considerare. Ar trebui să ne întâlnim cu reprezentanții Stațiunii de Cercetări Agricole, ai Primăriei Suceava și să discutăm, să găsim o formulă pentru dezvoltarea construcției necesare dezvoltării universității. Și cei de la stațiune cred că trebuie să înțeleagă că e vorba de interesul comunității. Nu trebuie să fie doar terenuri ale Consiliului Județean sau ale Primăriei, ci trebuie să ne implicăm cu toții și să-i determinăm pe cei care au aceste terenuri să fie un pic mai deschiși și înțelegători la problemele comunității noastre”, a declarat Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava.

În cursul ședinței Senatului Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava de joi, 22 aprilie, a fost luată decizia de înființare a Facultății de Medicină și Științe Biologice. Hotărârea a fost aprobată în unanimitate în ședința Senatului Universității, la propunerea Consiliului de Administrație, urmând ca demersurile să fie înaintate Ministerului Educației pentru a fi propuse spre aprobare Guvernului României. Cea de a 11-a facultate din cadrul USV va fi dezvoltată în jurul nucleului reprezentat de Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană, care funcționează în universitatea suceveană din anul 2012, când au fost activate primele două specializări în domeniul Sănătate. În acest scop conducerea USV încearcă să identifice spații adecvate noilor specializări, care să găzduiască noua Facultate de Medicină a universității sucevene. Această extensie a spațiului universității se adresează comunității, iar orice decizie se va lua va fi în interesul global al acesteia.