Luni, 19 Aprilie 2021 (09:03:38)

Volumul de poeme „Orașele lui Giorgio de Chirico”, semnat de poetul sucevean Constantin Severin, carte scrisă în anul 2020, a fost publicat recent într-o ediție bilingvă română-engleză de una dintre cele mai cunoscute edituri de poezie din India, CYBERWIT, înființată în anul 2002 de poetul dr. Karunesh Kumar Agarwal.

Versiunea în limba engleză a poemelor a fost realizată de Constantin Severin și Slim FitzGerald, o tânără scriitoare din SUA. Cartea are o scurtă prezentare pe coperta din spate semnată de marele scriitor american Norman Lock: „Poemele lui Constantin Severin aparținând colecției <Orașele lui Giorgio de Chirico> sunt minunate. Răspund cu propriul meu sânge și cu amintiri pe jumătate uitate la relatările sale viscerale despre o lume aflată în disoluție, într-o schimbare mult dincolo de obișnuit și pentru care cuvintele nu pot fi suficiente și totuși, în mod miraculos, o fac în poeziile sale. Sunt impresionat mai ales de evocările unei Românii mai vechi, care a existat în mituri și în aparițiile mitice ale păsării colibri, liliacului, fluturilor și bunicilor. Există în această serie o calitate a legendei, ceva antic și cred că Severin și traducătorul Slim FitzGerald au reușit să surprindă mintea străveche care palpită sub trupurile în pungi, sub ciuma virusului Corona.” Iubitorii de poezie pot comanda cartea pe AMAZON:https://www.amazon.com/dp/9390601746 sau direct de la editură: https://www.cyberwit.net/publications/1660.