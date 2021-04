Luni, 19 Aprilie 2021 (16:53:02)

La capătul unui sezon în care nu a cunoscut gustul înfrângerii în Divizia A2, formația de volei masculin CSM Suceava și-a câștigat dreptul de a participa la barajul în trei pentru promovarea în primul eșalon, alături de grupările Rapid București și Titanii ASE București. Întrecerea a avut loc la finalul săptămânii trecute, în Capitală. Spre deosebire de cele două adversare, care se bazează pe un lot competitiv și o susținere certă, tânăra echipa antrenată de Tudor Orășanu s-a prezentat la turneul de promovare fără un obiectiv clar. Sucevenii au pierdut ambele meciuri, 0-3 (21-25, 17-25, 23-25) cu Rapid și 0-3 (15-25, 18-25, 13-25) cu Titanii ASE, urmând să evolueze în ediția viitoare de campionat tot în Divizia A2.

„Nu am ce să le reproșez băieților mei. În primul meci, cu marea favorită, Rapid, am evoluat chiar foarte bine. Totuși, am pierdut primul set la 21 și ultimul la 23, însă am arătat că putem. În duelul cu Titanii București presiunea a fost prea mare pentru tinerii noștri. După ce au încercat ceva în debut, s-au zăpăcit pe parcurs, pentru că se gândeau că va fi mai ușor. În ce privește această a doua echipă din București, ea a fost construită special pentru a promova în Divizia A1 în această perioadă de pandemie. Pe lângă juniorii de mare valoare din lot, Titanii București au avut în componență și doi voleibaliști de top din primul eșalon valoric. Una peste alta, chiar am fost mulțumit de modul în care ne-am prezentat, iar unii din tinerii noștri au arătat că au progresat foarte mult”, a declarat antrenorul Tudor Orășanu.

În ultimul joc, Rapid a trecut cu 3-0 de Titanii ASE, ambele combatante obținând promovarea în Divizia A1.