Duminică, 18 Aprilie 2021 (11:52:40)

Zeci de elevi și profesori de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului au participat recent la o acțiune de împădurire, sub deviza „Tinerele generații au rădăcini puternice”. 60 de elevi și 8 profesori de la Colegiul „Alexandru cel Bun” și-au încredințat, pe 14 aprilie 2021, câteva ore naturii. Au reușit, cu elanul dat de vremea ce stătea să plouă și cu multă bunăvoință, să planteze 2.000 de molizi și brazi pe cantonul Mămuca, sprijiniți și îndrumați de echipa Romsilva. Activitatea a fost organizată de Consiliul Școlar al Elevilor (CȘE) de la Colegiul „Alexandru cel Bun”.

Organizatorii au spus că activitatea a fost pentru mulți dintre participanți oportunitatea ideală de a părăsi biroul de acasă și de a se apropia din nou de lumea offline „ce ne aştepta răbdătoare, neschimbată, să o luăm de la capăt. Am plecat acasă mai obosiţi, mai plini de praf, însă mai împliniți și mai determinați ca niciodată să ne întoarcem și să luăm la pas pădurea”.

Pentru fiecare dintre elevii și profesorii care s-au implicat în această acțiune de împădurire, experiența a fost specială: „Deși totul a început cu o simplă propunere și o dezbatere de moment, ușor, ușor, noi, cei din CȘE, am reușit să punem în practică acea simpla idee inițială și să o transformăm în curenta activitate minunată pe care cei de la Romsilva ne-au oferit ocazia să o realizăm. În principal, am învățat că schimbarea începe de la noi, tinerii, iar dacă fiecare în parte va pune o cărămidă, vom reuși împreună să construim ceea ce ne-am propus. Asta înseamnă tinerețea, să vrei să schimbi lumea în care trăiești, să găsești metode prin care să faci acest lucru și să nu te oprești niciodată din a visa și a fi liber, iar acest lucru l-a dovedit fiecare elev care și-a rupt o bucățică din timpul său pentru a face un bine societății. Am plantat astăzi viitorul de mâine“ (Golea Raluca, clasa a XI-a A, președinta Consiliului Școlar al Elevilor de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului)

„Fiind un om de-al muntelui, am observat în detaliu procesele care pun în pericol integritatea şi sănătatea naturii: tăierile excesive şi aruncarea gunoaielor în pădure. Lumea nepăsătoare în care trăim nu ar trebui să ne demoralizeze, ci ar trebui să ne încurajeze să punem mâna şi să contribuim cum ne stă în putere la remedierea situației. Pentru noi, asta s-a materializat în plantarea a 2.000 de puieți de brad şi de molid pe suprafaţa unui teren de 0,5 ha în zona Capu Câmpului. Nu putem salva o pădure din calea defrișării, dar putem planta alta în schimb!” (Flutur Mihnea, clasa a IX-a A)

„Sentimentul pe care l-am avut pe toată perioada activității a fost libertatea, o libertate entuziasmată și entuziasmantă. Vedeam, simțeam, știam că suntem cu toții acolo cu șăpcuțele verzi, cu legăturile de copăcei în mâini, cu uneltele și cu micuneltele secrete - inimile. Nu cred că au mai trecut vreodată 6 ore atât de repede și de ușor. Am fost acolo, cu toții, să ajutăm cum am putut jumătatea noastră mai bună, natura. Pentru că așa face orice musafir respectabil.” (Radu Ștefana, clasa a XI-a D)

„Pentru mine, activitatea alături de prietenii noștri de la Romsilva a avut un impact atât în a întări relațiile dintre elevii liceului, necesitând să lucrăm în echipă pentru a reîmpăduri un versant, dar și în viitorul planetei, cu toții contribuind la crearea unui viitor cât mai sănătos, atât pentru noi, cât și pentru viitorii locuitori ai Terrei” (Cimpoieș Fabian, clasa a X-a H)

„Activitatea de împădurire mi s-a părut cel mai bun mod de a-i aduna împreună pe elevi, într-un mod regulamentar în această perioadă, deoarece activitatea s-a bazat pe muncă în echipă, așadar a existat și multă comunicare. Eu, cel puțin, am reușit să comunic foarte mult cu cei din jurul meu, am râs foarte mult și m-am distrat plantând copăceii.” (Varvaroi Dalia, clasa a XI-a A)

„În general, voluntariatul este cunoscut drept o ocazie de a interacționa cu cei din jurul nostru și, în același timp, de a îmbunătăți cât de cât lumea în care trăim. Pot spune că acest lucru a fost evidențiat și în timpul activității de împădurire realizate cu ajutorul CȘE, eveniment ce l-am privit drept o oportunitate de a-mi modifica puțin rutina. Am pornit la drum dimineața devreme, sperând că mă voi bucura de această experiență. Așa s-a și întâmplat, întrucât interacțiunile cu colegii și profesorii mei au fost exact ceea ce aveam nevoie: o vorbă bună și un zâmbet. Printre rânduri, am reușit să strecurăm și câte un brăduț plantat, astfel că bunele noastre intenții au putut fi observate la final. Deși vremurile nu sunt tocmai favorabile apropierii fizice, pot spune că, în urma acestei activități, am rămas cu amintiri, povești şi puțin suport moral, necesare timpurilor actuale. Mă bucur că am putut face parte din această echipă și sper că în viitor voi putea lua parte și la alte activități de acest gen, în urma cărora să zâmbim atât noi, cât și natura.” (Carpiuc Gabriela, clasa a X-a B).

S-au implicat în organizarea acestei acțiuni elevii Dumitrache Maria, clasa a XI-a A, Golea Raluca, clasa a XI-a A, Radu Ștefana - clasa a XI-a D, Flutur Mihnea-Viorel - clasa a IX-a A, alături de colegii lor, împreună cu prof. Elena-Sextilia Solonaru, coordonator de programe și proiecte educative la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului.