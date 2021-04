Joi, 15 Aprilie 2021 (18:12:12)

Celebra “Cântăreața cheală” a lui Eugenè Ionesco, text ce marchează debutul marelui dramaturg și este considerată piesa care inaugurează teatrul absurdului, va putea fi văzută în premieră, începând de vineri, timp de trei zile, pe scena teatrului sucevean, “Matei Vișniec”.

Noutatea acestui spectacol, după cum a subliniat Carmen Veronica Steiciuc, directorul instituției culturale, este că se joacă cu publicul pe scenă, foarte aproape de actori. Din acest motiv numărul de locuri este redus, iar pentru a răspunde tuturor solicitărilor de bilete, spectacolul „Cântăreața cheală” va beneficia de 3 premiere, în zilele de 16, 17 și 18 aprilie, de la ora 19:00.

La Suceava, “Cântăreața cheală” este montată sub “bagheta” regizorală a lui Alex Bogdan, tânăr actor și regizor, care a colaborat cu teatrul sucevean și în 2017, atunci când a realizat spectacolul „Zadarnicele chinuri ale dragostei”, după William Shakespeare.

Revenit la Suceava după patru ani, acesta a remarcat faptul că a găsit o schimbare în bine, inclusiv o echipă de actori care s-a dezvoltat foarte tare, aceștia fiind mult mai așezați, cu experiență.

În plan personal, acesta a mărturisit că trecea printr-o depresie artistică, în care nu-și mai găsea scopul, din cauza schimbărilor petrecute din cauza pandemiei, iar oportunitatea de a face acest spectacol la Suceava l-a ajutat să depășească momentele grele și să redescopere fericirea.

“S-a coborât îngerul cu acest spectacol și abia așteptăm să vedem reacția publicului”, a spus Alex Bogdan, la conferința organizată pe scena teatrului.

Alături de el și de directorul instituției s-au aflat trei dintre actorii care joacă în spectacol, Răzvan Bănuț, Cosmin Panaite și Cătălin Ștefan Mîndru, precum și scenograful Tudor Prodan.

Distribuția este completată de Clara Popadiuc, Delu Lucaci, Diana Lazăr și copiii Răzvan Bocăneț și Tamara Ursache.

Traducerea este făcută de Vlad Russo și Vlad Zografi, regia - Alexandru Bogdan, scenografia - Tudor Prodan, iar compozitor este Mischa Blanos, spectacolul beneficiind de o compoziție muzicală proprie. Tânărul muzician face parte din noul val de muzicieni neoclasici și aduce un element de noutate pe piața muzicii contemporane, îmbinând pianul cu drum machine-ul, muzica electronică și tehnologia, rezultatul fiind un mix unic între acustic și electronic.

“Cântăreața cheală” este o imagine a societăţii burgheze care trăieşte cu idei primite de-a gata, care se conformează şi devine una automatizată.

Textul lui Ionesco este format din expresii standard şi clişee verbale tocite, scriitorul inspirându-se se pare de la automatismul expresiilor din manualul de limba engleză, pe care dorea s-o înveţe.

Spectacolul debutează cu monologul doamnei Smith, care face o incursiune detaliată în meniul de cină al familiei, în timp ce dl Smith este, aparent, absorbit de lectura unui ziar și total dezinteresat de prezentarea soției sale. La această cină în familie iau parte și copiii celor doi, care sunt niște personaje pline de viață, dar în același timp niște apariții stranii. Cuplul Smith îi primește în vizită pe domnul şi doamna Martin, care descoperă stupefiaţi că sunt soţ şi soţie. Personajele sunt banale și mecanice și folosesc un limbaj aberant, dar cu conotații profunde.

„Ca fiecare dintre noi, simt că această perioadă prin care trecem este, într-un anumit fel, absurdă. Izolați de ceilalți și, poate cel mai grav, izolați de noi înșine. Cred că teatrul este o instituție a sufletului și avem nevoie să putem consemna, prin teatru, incredibila perioadă prin care trecem. Este motivul pentru care am ales piesa lui Eugène Ionesco. Încerc, prin acest spectacol, să arăt că piesa lui Ionesco nu este deloc absurdă. Că personajele stricate, răpite de vitalitatea unui plan de viitor, suntem chiar noi. Speriați, suspicioși, agresivi, întorși de la umanitate, repetitivi și însingurați. Mi-aș fi dorit să vă spun că o să vedeți o comedie, dar nu pot să ignor ce simt acum în legătură cu lumea. Și cred că și dumneavoastră, dacă o să veniți la spectacolul nostru, o să simțiți cât de importantă e vindecarea sufletului prin teatru. Dacă după <Cântăreața cheală> o să puneți câteva întrebări, dacă o să fiți mai buni, mai calzi cu ceilalți, dacă acasă, în intimitatea voastră, o să vă deschideți mai mult și n-o să vă fie frică să fiți vulnerabili, cred că ne-am atins un pic misiunea”, a mărturisit regizorul Alex Bogdan despre spectacolul “Cântăreața cheală”, care are premiera vineri, sâmbătă și duminică, pe scena teatrului sucevean.