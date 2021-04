Joi, 15 Aprilie 2021 (14:52:46)

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Sasca Mică, cel mai mare din țară, care găzduiește peste 350 de beneficiari, a primit recent o importantă donație de echipamente sanitare din partea membrilor Rotary Club Suceava Cetate.

“Este misiunea clubului să servească mai presus de sine. De aceea, continuăm să alocăm resurse în aceleași scopuri de prevenție și dotare cu echipamente și materiale de protecție acolo unde este nevoie, întrucât pe lângă educație, sănătatea este una din direcțiile strategice”, au spus reprezentanții RCSC, care au revenit după un an la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică.

“Cu acest prilej am venit în sprijinul personalului și am donat dezinfectanți de nivel înalt, combinezoane de protecție, viziere medicale de protecție, botoși, măști FFP3/KN5 și măști de protecție în trei straturi, toate acestea în valoare de peste 16.000 lei. În vremurile pe care le trăim prevenția și protecția sunt de mare importanță și sperăm ca gestul nostru să ia un pic din povara provocărilor financiare cu care se confruntă un centru de o asemenea anvergură”, a declarat Marian Medvighi, coordonatorul logistic al campaniei END COVID-19 NOW.

“Acțiunea de la Sasca Mică face parte din campania END COVID-19 NOW derulată încă din primăvara anului trecut de clubul nostru. Atunci comunitatea suceveană era pusă la grea încercare, nu doar populația, mediul economic, ci și autoritățile. Nevoia de siguranță, de securitate, de sănătate este una continuă și ne bucurăm de fiecare dată când putem fi de real ajutor”, a precizat Vasile Varvaroi, președintele Rotary Club Suceava Cetate.

Campania END COVID-19 NOW derulată de către RCSC a presupus achiziționarea și distribuirea, cu ajutorul sponsorilor și partenerilor, în principal către Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan Cel Nou din Suceava, a două ventilatoare, un analizor FIA 8600, lămpi UV, aparate pentru respirație asistată BiPAP Prisma 30ST, nebulizatoare cu biocid, tensiometre, termometre și alte materiale și consumabile de protecție.