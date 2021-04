Miercuri, 14 Aprilie 2021 (13:06:03)

Mai mulți elevi suceveni de gimnaziu și liceu, care s-au pregătit la Centrul Județean de Pregătire pentru Performanță „Hai la Olimpiadă”- Suceava, disciplina informatică, au fost premiați la faza națională a Olimpiadei de Informatică - OSEPI 2021. Etapa națională, pentru gimnaziu și liceu, a Olimpiadei de Informatică - OSEPI 2021 a avut loc în perioada 7-13 aprilie 2021. Olimpiada a fot organizată de Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică(OSEPI).

Probele s-au desfășurat după următorul calendar: 7 aprilie 2021 – etapa națională liceu, 8 aprilie 2021 – etapa națională gimnaziu, 9 aprilie 2021 – Baraj 1 seniori (liceu), 11 aprilie 2021 – Baraj 2 seniori (liceu), 11 aprilie 2021 – Baraj juniori (gimnaziu).

· Medalii pentru elevii de gimnaziu

La gimnaziu, elevii suceveni au obținut următoarele rezultate: Mențiune și Medalie de Bronz- Bursuc Ioan Alexandru, clasa a V-a, Școala Gimnazială Bosanci, profesor îndrumător Ildegez Mihaela; Premiul I și Medalie de Aur- Tomita Mircea Ștefan, clasa a VI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, profesori îndrumători: Freitag Gabriela, Hatmanu Mihaela; Premiul II și Medalie de Argint - Macoveiciuc Sabrina Giulia, clasa a VI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, profesori îndrumători: Freitag Gabriela, Hatmanu Mihaela; Premiul III și Medalie de Argint - Gavrilescu Răzvan-Cristian, clasa a VI-a, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, profesori îndrumători: Freitag Gabriela, Ilincăi Florin; Mențiune și Medalie de Bronz - Poinaru Rareș Aurel, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, profesori îndrumători: Freitag Gabriela, Strugariu Violeta; Mențiune și Medalie de Bronz - Chiriac Alex, clasa a VIII-a, Clubul Copiilor și Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, profesori îndrumători: Țifui Alexandru, Pînzaru Liviu, Acatrinei Cristi, Simona Murărescu; Mențiune și Medalie de Bronz - Barîlă Ștefana, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială nr 3 Suceava, profesori îndrumători: Țifui Alexandru, Ildegez Mihaela, Petrovici Daniela; Calificat în lotul Național de Juniori - Chertes Andrei, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială nr. 3 Suceava, profesori îndrumători: Țifui Alexandru, Ildegez Mihaela, Pînzaru Liviu, Petrovici Daniela.

· Rezultate remarcabile pentru liceenii suceveni

La categoria liceu, s-au remarcat și au luat premii importante următorii elevi suceveni pasionați de informatică: Premiul I și Medalie de Aur - Ispir Alexandru, clasa a IX-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, profesori îndrumători: Petrișor Adrian și Costineanu Raluca, Țifui Alexandru; Mențiune și Medalie de Bronz - Burcă Paul, clasa a IX-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, profesori îndrumători: Petrișor Adrian și Costineanu Raluca, Suzana Șestac; Premiul II și Medalie de Argint - Domunco Ștefan, clasa a X-a,Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, profesori îndrumători: Marcu Ovidiu și Marcu Daniela, Țifui Alexandru; Premiul I și Medalie de Aur - Dumitrescul Eduard Valentin, clasa a XI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, profesori îndrumători: Costineanu Raluca, Petrișor Adrian, Țifui Alexandru; Premiul II și Medalie de Argint - Hurjui Alexandru Mihai, clasa a XI-a,Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, profesori îndrumători: Marcu Ovidiu, Țifui Alexandru; Mențiune și Medalie de Bronz - Borgovan Alexandru – clasa aXI-a, Liceul Teoretic "Ion Luca "Vatra Dornei,profesori îndrumători: Sestac Suzana, Țifui Alexandru; Premiul III și Medalie de Argint - Cibotariu Andrei, clasa a XII-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, profesori îndrumători: Costineanu Raluca, Hatmanu Mihaela, Țifui Alexandru; Premiul III și Medalie de Argint - Airinei Andrei Cristian, clasa a XII-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, profesori îndrumători: Costineanu Raluca, Hatmanu Mihaela, Țifui Alexandru; Mențiune și Medalie de Bronz - Hrițcan Alexandru, clasa a XII-a,Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi, Rădăuțiprofesori îndrumători: Strugariu Ciprian, Petrișor Adrian; Mențiune și Medalie de Bronz - Ursescu Claudiu,clasa a XII-a,Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi, Rădăuți,profesori îndrumători: Strugariu Ciprian, Petrișor Adrian; Calificat în Lotul Național de Seniori - Dumitrescul Eduard Valentin – clasa a XI-a,Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, profesori îndrumători: Costineanu Raluca, Petrișor Adrian, Țifui Alexandru. Lista distincțiilor - etapa națională OSEPI 2021, o puteți găsi pe https://sepi.ro/osepi .

Prof. Ildegez Mihaela Corina, coordonator județean la Centrul Județean de Pregătire pentru Performanță „Hai la Olimpiadă” Suceava, ne-a spus că „aceste rezultate remarcabile au în spate foarte multe ore de pregătire suplimentară, desfășurate pe parcursul a mai multor ani de studiu, zeci de algoritmi învățați, metode de eficientizare a algoritmilor, sute de probleme rezolvate. Felicitări elevilor pentru rezultatele deosebite, mulțumim familiilor pentru încredere și colaborare”.