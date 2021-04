Duminică, 11 Aprilie 2021 (12:19:04)

Cea de a VII-a ediție a Concursului pentru pian ”Tinere Talente”, organizată în această primăvară de către Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților Suceava, s-a încheiat vineri, odată cu desemnarea premiilor de interpretare oferite în urma jurizării.

Concursul s-a desfășurat în mediul on line în ziua de 2 aprilie, adresându-se copiilor începând de la 5 ani și elevilor de maxim 19 ani, care studiază pianul secundar (complementar) atât în școlile și liceele de profil, cât și în sistem privat. Dedicat educației muzicale pianistice pentru tinerii din școlile și liceele județului, la acest proiect s-au înscris în acest an și concurenți din alte județe ale țării. Competiția s-a desfășurat pe trei secțiuni, respectiv secțiunea A – pentru elevii de la școlile și liceele de specialitate, secțiunea B – pentru copiii și elevii de la grădinițe, școli sau licee, care învață tainele pianului în sistem privat și secțiunea C – interpretarea la 4, 6 și 8 mâini la pian.

Organizatorii și juriul compus din profesori ai Colegiului de Artă ,,Ciprian Porumbescu”, directorul de specialitate al Colegiului și un reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean, au constatat un nivel mai ridicat decât s-ar fi așteptat din punct de vedere al tehnicii și interpretării pianistice a concurenților. Condițiile mai grele de studiu întâmpinate de mulți elevi în ultimul an, se pare că nu i-a împiedicat și mai mult de atât, timpul le-a permis unora realizarea unor performanțe interpretative de excepție.

Premiile oferite în cadrul Concursului ”Tinere Talente”

Astfel, Marele Premiu ”Tinere Talente”, Ediția a VII-a, 2021, a revenit elevului Sebastian Alexandru Erhan, din clasa a XII-a la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava, având ca profesor îndrumător pe Adriana Iftimiu. Premiul I și premiul Special ”AROND” a revenit elevei Nicole Beatrice Popliuc, din clasa a X-a a Asociației Artwork Atelier Iași, îndrumător profesor Ramona Tumurug.

Premiul I și Premiul Special al ”Casei de Cultură a Studenților” a ajuns la Carmina Elena Vidrașcu, din clasa a XI-a a Asociației Artwork Atelier Iași, având profesor îndrumător pe Ramona Tumurug. A urmat Premiul I și Premiul Special ”Fly Music” pentru elevul Cosmin Curic, din clasa a VI-a a Școlii Gimnaziale Bosanci, îndrumător profesor Iosif Pamparău, alături de Premiul I și Premiul Special ”Monitorul de Suceava”, oferit elevei Ecaterina Maria Cucu, din clasa I-a a Școlii Gimnaziale ”Ștefan Bărsănescu” Iași, având profesor îndrumător pe Ramona Tumurug.

Recital cu cei mai buni concurenți premiați, organizat în perioada următoare la Suceava

În urma remarcării unor ținute interpretative de excepție la concurenții premiați în concurs, conducerea Casei de Cultură a Studenților a venit cu inițiativa organizării unui recital de pian pentru comunitatea academică și pentru iubitorii de muzică a Sucevei. Dacă noile condiții de relaxare le va permite, la finele lunii mai sau începutul lunii iunie, trei dintre cei mai buni concurenți premiați în concursul din acest an vor susține un microrecital pianistic. Concurenții care au obținut rezultate deosebite în concurs de-a lungul timpului, împreună cu profesorii lor vor fi invitați la acest eveniment, ca recompensă pentru eforturile lor și pentru a înțelege de ce juriul a găsit de cuviință să acorde cele mai mari premii acestor concurenți.

Ediția din acest an a Concursului pentru pian complementar ”Tinere Talente”a avut concurențidin mai multe județe din țară, iar așteptările pentru următoarea ediție, conform unor solicitări deja existente, sunt pentru o viitoare participare internațională. Premiile au constat în diplome și obiecte oferite de sponsorii permanenți al acestui concurs, SC ,,Fly Music” S.R.L și SC ,,Arond” S.R.L.. Organizatorii concursului mulțumesc pe această cale tuturor celor implicați, într-un fel sau altul, pentru promovarea și organizarea acestui eveniment, care de la an la an are un impact tot mai important în promovarea unor copii deosebiți, oferindu-le alternative benefice de dezvoltare artistică și culturală.

Debutând în 2014, ca răspuns la nevoia de apreciere și evaluare a muncii profesorilor și elevilor pe care îi îndrumă în tainele pianului, această competiție reușește să încurajeze studiul muzicii și a pianului în principal și să descopere talente pianistice, prin crearea posibilităților de afirmare a acestora.