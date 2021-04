Vineri, 9 Aprilie 2021 (14:03:32)

Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că în momentul de față minciuna a ajuns să fie sinonimă cu actualul Guvern condus de Florin Cîțu. Mai mult, Ioan Stan a spus că „România normală” a președintelui Klaus Iohannis este una în care guvernul său uită cu aroganță de angajamentele și promisiunile făcute, iar fiecare zi care trece demonstrează imensa fraudă morală care stă la baza actualei guvernări. „Au câștigat puterea prin minciună și dezinformare, guvernând sfidător și disprețuitor, față de toți românii, inclusiv față de cei care i-au votat. Putem spune că asistăm în această perioadă la un jaf total al bugetului țării de către PNL-USRPLUS-UDMR”, a spus Stan. El a precizat că deși în campanie a promis altceva, guvernarea Cîțu umflă schemele de personal, pentru a reuși să angajeze miile de pile ale partidelor aflate la guvernare. El a explicat că în primele două luni ale acestui an, cheltuielile de personal au fost mai mari cu 1,149 miliarde de lei, față de aceeași perioadă a anului trecut, adică o creștere de 6,6%. „Practic, de când a fost preluată guvernarea de către PNL, s-au făcut aproximativ câte 1000 de angajări în plus pe lună în aparatul de stat. Iar pentru a potoli foamea de sinecuri a partidelor Coaliției PNL-USRPLUS-UDRM au fost înființate mii de posturi în plus, posturi care înainte nu existau, cel mai la îndemână exemplu fiind postul de secretar general al instituției prefectului”, a precizat liderul PSD Suceava. Ioan Stan a adăugat că într-o țară normală, cu o guvernare responsabilă, ar fi inadmisibil ca premierul să scape de sub control un indicator vital, precum costurile cu salariile, care au o pondere consistentă în bugetul național. „În schimb, în România, incompetența este principala caracteristică a actualei guvernări și asta a început să ne coste pe noi, românii, mult prea mult. Prin ceea ce face, premierul Cîțu demonstrează că nu este decât o marionetă demagogică care joacă așa cum îi cântă diferite interese de grup. Eșecul pare a fi marca personală a domniei sale. Și vorbim aici despre un eșec cu consecințe grave asupra întregii țări, nu doar în privința gestionării finanțelor publice, ci și în gestionarea pandemiei și a economiei”, a declarat Ioan Stan. El a subliniat că acest lucru este dovedit prin faptul că Guvernul Cîțu a contractat, miercuri, un nou împrumut gigantic, de 3,5 miliarde de euro, la dobândă de 14 ori mai mare decât media europeană. „Asta ca să nu mai discutăm și despre utopicul Plan Național de Redresare și Reziliență care va fi, cel mai probabil, din nou respins de către Comisia Europeană, românii rămânând pe mai departe fără mult așteptații bani europeni. Trist este că fie acest Plan va fi aprobat, fie că nu, Moldova rămâne pe mai departe fără autostradă. Și asta numai pentru că așa înțeleg cei de la PNL-USRPLUS-UDMR să guverneze: sfidător și incompetent”, a încheiat Ioan Stan.