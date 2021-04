Miercuri, 7 Aprilie 2021 (16:48:55)

Sucevenii racordați la sistemul centralizat de termoficare vor beneficia în continuare de căldură, chiar de calendaristic iarna s-a încheiat.

După ce un nou val de frig, ninsori și vânt puternic a alungat bruma de primăvară care se arătase timp de câteva zile, conducerea Primăriei Suceava a purtat discuți cu conducerea societăților care se ocupă de producerea, transportul și distribuția energiei termice, să se asigure că sucevenii nu vor fi lăsați fără căldură, când vremea e ca în decembrie.

“De ce ne-am temut nu am scăpat... iarna se prelungește, încă ninge și este frig. Ca atare, vom asigura căldură și apă caldă cât va fi necesar, chiar și până la Paște. Cei care nu vor dori să beneficieze de căldură au posibilitatea să o oprească de la repartitor sau gigacalorimetru, deși cam este necesară în această perioadă. Societatea de termoficare a funcționat foarte bine în acest an, numai pe biomasă, are rezerve mari și sunt posibilități să furnizeze căldură și apă caldă cât este nevoie”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu, după discuțiile cu conducerea societăților Bioenergy și Thermonet.

Prognozele meteo nu sunt deloc îmbucurătoare în această privință, vremea menținându-se deosebit de rece, mai ales noaptea și dimineața, până la finele lunii aprilie.

Tocmai de aceea, nici nu se pune problema opririi furnizării căldurii, ci doar a ajustării parametrilor de furnizare, în paralel cu autoreglajele care se fac la punctele termice modernizate, la care distribuția agentului termic se oprește singură în perioadele în care temperaturile exterioare cresc, așa cum va fi pe parcursul unor zile.