Marţi, 6 Aprilie 2021 (15:38:28)

Un nou tur de forță al primarului Ion Lungu pe la ministere, în Capitală, a avut loc marți, 6 aprilie, când edilul Sucevei a fost prezent atât la discuțiile legate de utilizarea fondurilor europene și guvernamentale, la întâlniri pe tema transportului public, a realizării Sălii Polivalente, a unei noi baze sportive la standarde internaționale, cât și la Ministerul de Finanțe, cu mai multe probleme.

În primul rând, primarul Sucevei a fost prezent la discuțiile programate la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în prezența ministrului Atilla Cseke, pe teme legate de investiţii pe fonduri guvernamentale și fonduri europene.

“Am discutat despre modul de alocare a fondurilor din Programul Național de Redresare și Reziliența și a celor gestionate prin Compania Națională de Investiții. De asemenea, am avut întâlniri la acest minister, unde am deblocat semnarea contractului cu firma Solaris, care a câştigat licitația pentru 15 autobuze electrice. Totodată, am adus la zi plățile pentru cererile de plată la proiectele europene în curs de derulare”, a explicat primarul Ion Lungu.

La Compania Naţională de Investiții, edilul Sucevei a discutat cu directorul general, Manuela Pătrășcoiu, despre demararea procedurilor de licitaţie pentru proiectare şi execuție la Sala Polivalenta de 5.000 de locuri de la Suceava şi pentru Baza sportivă tip I - teren de fotbal de dimensiuni UEFA, cu o tribună de 500 locuri, care urmează să fie construit în cadrul Complexului sportiv din Zona Metro.

O altă deplasare a fost la Ministerul de Finanțe, unde Ion Lungu a participat la ședința Comisiei de Împrumuturi, mai ales că utilizarea creditelor contractate este absolut necesară anul acesta.

“De asemenea, am avut discuții legate de acordarea subvențiilor la termoficare în anul 2021, deoarece intră sub incidenta ajutorului de stat. Prioritatea de grad zero în perioada următoare este legată de pregătirea proiectelor pe fonduri europene în perioada 2021-2027, atât pe Programul Operaţional Regional, cât și pe Programul Anual de Redresare și Reziliență”, a adăugat șeful municipalității sucevene.