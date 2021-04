Duminică, 4 Aprilie 2021 (14:34:10)

Mai mulți voluntari ai Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), împreună cu coordonatorul asociației, pr. Justinian-Remus Cojocar, au participat vineri, 2 aprilie, la o acțiune de plantare în cadrul evenimentului „Luna pădurii”, care a debutat pe 15 martie și se va încheia pe 15 aprilie. Acțiunea de împădurire a fost organizată de Sectorul Agro-silvic bisericesc, în colaborare cu Sectorul Misiune, Departamentul Activități Tineret, Tabere, Proiecte Școli și Parohii, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Tinerii voluntari au participat la plantarea unei noi păduri, alături de specialiștii silvici. Conform http://www.arhiepiscopiasucevei.ro/, acțiunea de împădurire a avut loc la Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești, cantonul silvic Igoaia, UP I Ilișești, u.a. 95H, pe o suprafață de 5.000 mp. Voluntarii suceveni au avut ocazia să planteze 2.000 de puieți de molid, paltin, frasin și fag. Organizatorii au spus că această campanie de împădurire are menirea de a conștientiza în rândul tinerilor rolul pe care pădurea îl are prin funcțiile sale economice, ecologice și sociale. De asemenea, au completat inițiatorii campaniei, sunt promovate acțiunile de voluntariat prin implicarea tinerilor, a asociațiilor, a mediului economic, precum și a specialiștilor silvici pentru ca prin astfel de campanii toți cei implicați să poată participa activ la regenerarea suprafețelor de pădure prin împădurire. Educarea tinerei generații pentru a înțelege rolul multiplu pe care îl reprezintă pădurea este foarte importantă, spun specialiștii din domeniul silviculturii, „deoarece doar printr-un echilibru între multiplele funcții pe care le are pădurea se va reuși satisfacerea nevoilor populației, atât de lemn pentru activități curente și dezvoltare economică, cât și de protecție sau de recreere”.

În conformitate cu datele publicate pe http://www.arhiepiscopiasucevei.ro/, structurile silvice din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților administrează 16.200 ha de pădure, aflate în proprietatea unităților de cult. În anul 2021, specialiștii silvici din cadrul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești vor realiza lucrări de împădurire și completare a regenerărilor pe o suprafață de 10 ha de teren, plantând 36.000 de puieți, din care 26.600 puieți de molid, 5.200 de puieți din speciile paltin, frasin, fag și 4.200 de puieți de larice. Acțiunile de plantare în care sunt implicați voluntari vor continua în perioada următoare și la Ocolul Silvic Silva-Bucovina, care administrează suprafețe de pădure aflate în proprietatea unităților de cult din cadrul protopopiatelor Fălticeni și Câmpulung Moldovenesc.