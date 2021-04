Vineri, 2 Aprilie 2021 (09:04:22)

În săptămâna 29 martie - 1 aprilie 2021, la Școala Gimnazială Pârteștii de Sus s-a desfășurat Campania națională „Săptămâna legumelor şi a fructelor donate”. Prin activitatea inițiată de echipa Proiectului Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC) „Fii alături de semenii tăi” al Școlii Gimnaziale Pârteștii de Sus, în parteneriat cu Asociația „Donează” Gura Humorului, elevii și preșcolarii școlii, sprijiniți de părinți, au dat dovadă de solidaritate, reușind să colecteze și să doneze o mare cantitate de fructe și legume în stare proaspătă și conservată, alimente neperisabile și produse de igienă unor familii care se află în situații de dificultate. Echipele de voluntari au ajuns la o familie din Capu Codrului, la trei familii din Berchișești și la o familie din Cacica, cărora copiii le-au donat pachetele, care i-au bucurat în mare măsură pe oamenii nevoiași.

· Dezvoltarea spiritului de voluntariat de la vârste mici

După cum ne-a spus coordonatoarea proiectului, prof. înv. primar Adriana Drăghici, campania ,,Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” constă în strângerea de legume şi fructe de către elevii voluntari implicaţi în programul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC) şi donarea lor familiilor aflate în dificultate. „Scopul nostru este acela de a dezvolta spiritul voluntariatului de la vârste mici, atitudinea de întrajutorare și grija față de ceilalți prin sensibilizarea elevilor, părinților acestora și profesorilor din şcoală cu privire la situaţia dificilă în care se află unii copii afectaţi de situaţia financiară a părinţilor”, a explicat prof. înv. primar Adriana Drăghici.

· Activitățile umanitare vor continua

Elevii implicaţi în acest demers au fost mobilizați de director prof. Maria-Natalia Ucraineț - Crețu, prof. Nicoleta-Oana Cîmpan, prof. înv. primar Mihaela Strugar, prof. înv. primar Elena Strugariu, prof. înv. primar Nicoleta Ciornei, prof. înv. primar Maria Anton, prof. Maria Stoleru, prof. Laura Chifor, prof. Adrian Boloca, prof. Ana-Maria Macovei, prof. înv. preșcolar Irina-Georgeta Sahlean, educatoare Viorica Strugar, educatoare Aurica Andronic.Mottoul acțiunii a fost „Dăruiește tot ce poți: zâmbete, clipe, prietenie, șanse, amintiri”.

„Ne-am propus și am reușit! Am dăruit și am primit momente de bucurie, fericire și emoție de la cele cinci familii vizitate. Fiecare familie are povestea ei, iar simplitatea vieții lor și modestia de care au dat dovadă, îmbogățite de inocența și bucuria copiilor lor, au fost lecții de viață pentru noi. Mulțumesc elevilor, cadrelor didactice, părinților și doamnei Adriana Crăiuț, președinta Asociației <Donează>Gura Humorului,care au dat dovadă de promptitudine și implicare. Vom continua și cu alte activități, pentru că voluntariatul dezvoltă la elevi și responsabilitate, altruism, compasiune și reflectare asupra nevoii de a-i înțelege și ajuta pe cei aflați în nevoie”, a concluzionat coordonatoarea proiectului desfășurat la Școala Gimnazială Pârteștii de Sus.