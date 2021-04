Joi, 1 Aprilie 2021 (19:39:48)

Președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu, a vizitat joi, la Suceava, Centrul Național Olimpic de Pregătire a Juniorilor, înființat în noiembrie 2020. Cu această ocazie, la Universitatea „Ștefan cel Mare” a fost organizată o conferință de presă, la care au mai participat, alături de Alexandru Dedu, primarul Ion Lungu și rectorul Valentin Popa, în sală fiind prezenți, în echipamentele sportive, membrii primei grupe CNOPJ.

“Faptul că unul dintre aceste centre este la Suceava nu este întâmplător. Este consecința unor zeci de ani în care handbalul a confirmat aici. La Suceava există un lucru care s-a conservat și pe care îl regăsesc și la echipa de seniori de aici: o rigoare tehnico-tactică mult peste alte echipe. Asta înseamnă pregătire multă, înseamnă că profesorii de aici știu ce vor. Sunt foarte bucuros că toți factorii din această regiune sunt alături de noi și vreau să vă asigur că veți avea parte de un partener onest în Federația Română de Handbal”, a spus președintele FRH, Alexandru Dedu, care a cerut să îi fie prezentat fiecare junior în parte, după care a discutat cu ei despre cariera lor de sportivi.

”Mi-ar plăcea să apreciați ceea ce aveți și să dați tot ce puteți. Oamenii de aici fac eforturi mari ca voi să puteți să faceți sport de performanță. Aș vrea să vă gândiți la asta și să dați din voi ce e mai bun. Viața de sportiv nu e ușoară, dar e o viață care vă poate da multe satisfacții, fiindcă ai șansa să ai două cariere, iar asta înseamnă împlinire. E important să învățați, ca să fiți pregătiți și de viața de după cariera sportivă”, le-a spus Alexandru Dedu tinerilor prezenți în sală.

La rândul său, Valentin Popa, rectorul Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava, a spus: ”Vă mulțumesc că ați avut încredere în noi și că ați relocat acest centru la noi, în Suceava, unde putem spune că avem o matcă bună pentru tinerii handbaliști români. Constant, am asigurat, din această regiune, membri ai loturilor naționale de juniori și seniori. Am avut și rezultate excepționale – am avut ocazia să vedem o cupă europeană pe masa noastră și am mai fost la câteva zecimi de secunde de a mai juca cu o cupă pe masă”.

Sala Polivalentă Suceava ar putea fi inaugurată cu un meci de handbal în Campionatul European

Reprezentantul municipalității sucevene, care sprijină an de an echipa de handbal seniori cu sume importante și s-a implicat și în realizarea Centrului Național Olimpic de Pregătire a Juniorilor, Ion Lungu, a subliniat importanța acestui proiect: “Este un moment important și mă bucur că s-a materializat. Această alegere ne onorează, dar ne și responsabilizează. Am convingerea că în urma acestei colaborări va avea de câștigat în primul rând echipa de handbal a Sucevei și iubitorii acestui sport. Sunt convins că vom reuși să rămânem în liga națională la handbal și să punem bazele unei echipe performante, pe care în doi-trei ani, când vom avea Sala Polivalentă, să putem să o inaugurăm într-un meci din campionatul european.

Este o perioadă mai grea, dar văd determinare. Sunt convins că de aici se vor naște campioni, oameni de bază ai handbalului. Prin ceea ce se întâmplă la Suceava se pun din nou bazele performanței echipei masculine de handbal”.

În prezent, la Centrul Național Olimpic de la Suceava funcționează o singură grupă, formată din 16 juniori născuți în anii 2004 și 2005, antrenată de Vasile Boca și Iulian Andrei. Echipa se antrenează la sala de sport a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” și la baza sportivă a Universității „Ștefan cel Mare”.

Din toamnă, la Centrul Național Olimpic de Pregătire a Juniorilor de la Suceava, cu sprijinul Comitetului Olimpic și Sportiv Român și al partenerilor săi, Federația Română de Handbal intenționează să deschidă și a doua grupă, pentru jucătorii născuți în anii 2006 și 2007.

Prima grupă urmează să evolueze și în Divizia A, din sezonul următor

“Suntem extrem de bucuroși că Centrul Național Olimpic de Pregătire a Juniorilor pentru regiunea Moldovei a fost înființat la Suceava. Cred că este o recunoștință pentru rezultatele deosebit de bune pe care orașul nostru le înregistrează de ani buni la nivelul handbalului juvenil. Totodată, zona de nord a țării este recunoscută ca fiind una favorabilă din punct de vedere al parametrilor somatici. În acest moment, cei mai buni 16 sportivi din regiunea noastră se află în Centrul Olimpic de la Suceava, dar procesul de selecție va fi unul continuu, în atenția noastă aflându-se toți sportivii cu calități reale pentru practicarea handbalului de mare performanță. Ne propunem să fim o adevărată pepinieră pentru loturile naționale de cadeți și juniori ale României’’, a declarat antrenorul principal Vasile Boca.

Din sezonul următor, grupa 2004-2005 a CNOPJ Suceava urmează să evolueze și în Divizia A.

”Marcăm azi ziua în care se oficializează înființarea CNOPJ de handbal Suceava și mulțumim tuturor celor care au întreprins eforturi pentru ca această structură să funcționeze în orașul nostru, și în special Primăriei Municipiului Suceava și Universității <Ștefan cel Mare>. Trebuie să fim conștienți că misiunea pe care o are această structură sportivă este de a forma jucători de handbal care să participe cu echipa României la Jocurile Olimpice de peste 8 sau 12 ani. Structura este finanțată de Comitetul Olimpic Sportiv Român prin Federația Română de Handbal și mulțumim domnului președinte Alexandru Dedu pentru încrederea acordată școlii de handbal de la Suceava. Odată cu înființarea acestui centru, suntem siguri că vor avea de câștigat atât loturile naționale ale României, cât și echipele de seniori care vor dori să legitimeze jucători formați la Suceava”, a declarat Petru Ghervan, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

La final, membrii primei grupe a Centrului Național Olimpic de Pregătire a Juniorilor de la Suceava au făcut o fotografie de grup, care să le amintească de acest moment important pentru viitoarea lor carieră sportivă.