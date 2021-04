Joi, 1 Aprilie 2021 (17:12:11)

Grupările CSU din Suceava și Potaissa Turda s-au întâlnit, joi, la Sfântu Gheorghe, în prologul etapei a XX-a a Ligii Zimbrilor. Ținând cont că a avut în față una dintre cele mai bune echipe ale campionatului, o formație abonată în ultimii ani la podium, tânăra echipă antrenată de Adrian Chiruț, Iulian Andrei și Bogdan Șoldănescu a ieșit onorabil din această confruntare, ridicându-se la nivelul adversarului.

„Universitarii” au condus pe tabela de marcaj în primul sfert de oră, iar în repriza secundă au revenit de la minus 7 la minus 2 goluri, dar n-au putut mai mult. Ardelenii s-au impus la final cu scorul de 32-30, după ce la jumătatea disputei au intrat la cabine cu un avantaj de trei goluri, 17-14.

„Pot spune că experiența superioară a turdenilor a fost cea care a înclinat balanța. Ne-a costat începutul ezitant din repriza a doua, în care le-am permis celor de la Potaissa să se distanțeze, dar am plătit tribut și erorilor de pe final. Poarta și apărarea au mers foarte bine, însă din păcate nu am reușit să speculăm situațiile în care am ajuns în poziție de unu la unu cu portarul advers. Per total, însă, am avut o prestație pozitivă, care ne dă speranțe pentru meciurile care urmează”, a declarat antrenorul principal Adrian Chiruț.

CSU din Suceava: Grigoraș, Makaria – Balazs 5, Sadovyi 4, Furak 4, Costea 4, Kobzii 3, Stanciuc 2, Oancea 2, Lupu 2, Juverdianu 2, Manjic 1, Petrov 1, Dascălu, Anton, Păunescu.

Potaissa Turda: Șelaru, Irimuș – Dragas 8, Ghiță 7, Thalmaier 5, Dumitriu 3, Pavel 2, Lazăr 2, Rohozneanu 2, Szoke 1, Pop 1, Savic 1, Zacaciurin, Totoi, Pințoiu, Vereș.