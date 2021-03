Antrenorii Iulian Andrei și Adrian Chiruț au ca obiectiv menținerea echipei in Liga Națională

Marţi, 30 Martie 2021 (17:15:34)

Pe durata zilei de joi, 1 aprilie, la Sfântu Gheorghe se vor desfășura partidele din etapa a XX-a a Ligii Zimbrilor. Formația CSU din Suceava are o misiune foarte dificilă, urmând să dea piept cu Potaissa Turda, una dintre fruntașele campionatului.

„Ne așteaptă un meci greu împotriva unei echipe care trage la locul doi și are șanse mari să reușească acest lucru. Turda este o formație puternică, cu jucători de echipa națională, care an de an ne-a obișnuit cu clasări fruntașe. Pentru noi este important să facem un meci bun și să mergem încrezători la următorul turneu, care va avea loc la Cluj-Napoca, între 6 și 11 aprilie, acolo unde vom disputa patru meciuri împotriva unor contracandidate în lupta pentru menținerea în Liga Națională, este vorba de CSM Vaslui, HC Buzău, CSM Bacău și CSM Botoșani”, a declarat antrenorul principal Adrian Chiruț.

„Universitarii” nu vor putea conta la acest meci pe serviciile accidentaților Andrei Olariu, Baran Nalbantoglu și Pavel Loic.

„Mergem să practicăm un joc bun, să turăm motoarele și să pregătim turneul de la Cluj-Napoca, care se anunță foarte important pentru noi. Echipa a jucat bine în ultimele două meciuri de campionat și aștept de la jucători să dea tot ce au mai bun pe teren în jocurile care au mai rămas de disputat, ca să ne putem îndeplini obiectivul”, a precizat antrenorul secund Iulian Andrei.

Partida CSU din Suceava – Potaissa Turda va începe la ora 10.30 și va putea fi urmărită în direct, pe site-ul Federației Române de Handbal, în schimbul sumei de 5 lei.

Programul complet al etapei a XX-a:

Potaissa Turda – CSU din Suceava

CSM Reșița – Minaur Baia Mare

CSM Vaslui – Dinamo – București

CSM Botoșani – Poli Timișoara

CSM Bacău – Steaua București

HC Buzău – CSM Făgăraș

CSM Focșani – Dobrogea Sud Constanța

CSM București stă în această rundă.

Clasament

1 Dinamo București18 17 1 0 505-372 52

2 Dobrogea Sud 18 15 0 3 475-372 45

3 Potaissa Turda 18 14 2 2 542-445 44

4 CSM București 18 12 0 6 509-464 36

5 Minaur Baia Mare17 11 1 5 399-354 34

6 Steaua București 18 8 3 7 449-427 27

7 CSM Focșani 18 9 0 9 359-367 27

8 Poli Timișoara 18 8 1 9 332-344 25

9 HC Buzău 17 7 2 8 436-435 23

10 CSM Vaslui18 7 1 10 468-499 22

11 CSU din Suceava18 5 2 11 412-454 17

12 CSM Bacău16 5 0 11 308-368 15

13 CSM Făgăraș 18 5 0 13 400-464 15

14 CSM Reșița17 2 0 15 385-483 6

15 CSM Botoșani 17 0 1 16 278-409 1

Notă: La finalul sezonului vor retrograda în Divizia A ultimele trei clasate.