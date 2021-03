Duminică, 28 Martie 2021 (19:01:09)

Un șofer cu alcoolemie foarte mare, un adevărat pericol public, a fost oprit de polițiștii de la Salcea, în urma unei sesizări la 112 prin care se anunța că pe DN 29, pe raza orașului Salcea, direcția Botoșani spre Suceava, circulă un autoturism Opel condus sinuos, în mare parte pe contrasens. Sesizarea a fost făcută vineri, în jurul orei 12.40, polițiștii reușind să oprească mașina suspectă la Plopeni-Salcea. La volan a fost identificat un bărbat în vârstă de 41 de ani, din municipiul Suceava, care mirosea puternic a alcool. În urma verificării cu etilotestul a rezultat concentrația imensă de 1,61 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Șoferul pericol public a fost transportat la Spitalul Județean Suceava, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge. Este de așteptat ca valoarea în sânge să se cifreze în jurul valorii de 3 la mie, chiar peste. Alcoolemie imensă așadar. În cauză, a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.