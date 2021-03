Vineri, 26 Martie 2021 (16:39:34)

Evreii din Suceava celebrează și în acest an Paștele – Pesach doar în familie, fără tradiționala masă de Seder de la Comunitatea Evreiască sau cu prietenii. Rabinul Rafael Schaffer a transmis în toate comunitățile un mesaj în care arată că, anul acesta, „din motive nu tocmai fericite, suntem liberi să ne organizăm masa de Seder cum știm noi și cum credem noi că ar fi bine”, însă „libertatea vine la pachet cu răspunderea”. Rabinul a arătat că Federația Comunităților Evreiești din România, cu sprijinul Jewish Joint Distribution Committee, a realizat un scurt film în care sunt toți pașii care alcătuiesc ceremonia mesei de Seder. De asemenea, este tradusă în limba română Hagada, textul care stabilește ordinea Sederului de Paște și a cărei citire este o împlinire a poruncii adresate fiecărui evreu de „a spune fiului său” despre eliberarea din robie, așa cum este descrisă în Cartea Exodului din Tora.

„La masa de Seder, deși e complexă, e chiar greu de greșit. Nu rămâne decât… să vă luați inima în dinți și să încercați. Vă promit că va fi mult mai simplu decât v-ați fi închipuit. Vă promit, de asemenea, că nu totul va decurge perfect. Suntem oameni și avem voie să și greșim, doar să ne străduim ca data viitoare să facem mai bine. Religia noastră are, mai mult decât oricare alta, reguli multe și stricte. Reguli, dar nu canoane. Deși am trecut prin peripeții mai multe decât orice alt popor, în orice situație ne-am aflat am găsit calea potrivită de a aplica aceste reguli. Pandemia ne-a adus o nouă și neașteptată provocare. Vom face față cu cinste și de data aceasta!”, a spus rabinul Schaffer.

Paștele evreiesc este în acest an în perioada 27 martie - 4 aprilie și este al doilea în pandemie, cel de anul trecut fiind celebrat în perioada 8-16 aprilie.

Preşedintele Comunităţii Evreilor Suceava, prof. Sorin Golda, a amintit că în cele 8 zile de Pesach evreii înlocuiesc pâinea cu matza, azima făcută doar cu apă, făină și sare, nedospită. Este pâinea sărăciei, care amintește de robia din Egipt.

Ritualuri și simboluri

Masa de Seder este de asemenea încărcată de simboluri. Astfel, pe farfuria fiecăruia trebuie să fie un ou, pătrunjel, hrean, un cartof, un os prăjit de miel, astfel aranjate încât “să nu se uite că poporul evreu a fost sclav”. Cartofii simbolizează mortarul folosit de evrei la fabricarea cărămizilor cu care au construit oraşe pentru faraonul egiptean; pătrunjelul stropit cu apă cu sare este semnul lacrimilor evreilor sclavi; oul fiert, care se taie pe jumătate, este răsăritul soarelui, venirea primăverii şi fertilitatea; carnea cu os prăjită este semnul mielului sacrificat şi simbolul puterii divine, al braţului lui Dumnezeu care i-a scos pe evrei din Egipt, iar hreanul simbolizează amarul vieţii în sclavie.

Preşedintele Golda a precizat că masa de Seder este unul dintre cele mai respectate ritualuri evreiești.

În primele două și ultimele două zile de Pesach este interzis să se aprindă focul şi să se lucreze, celelalte fiind considerate de semi-sărbătoare, cu permisiune de utilizare a banilor, cumpărături şi gătit.

Caracteristică pentru această sărbătoare este interdicția de a folosi aluat dospit și toate produsele de fermentare ale cerealelor, inclusiv berea, borșul de tărâțe și băuturile distilate (vodcă, whisky), denumite generic hameț. A consuma hameţ pe durata celor 8 zile de Pesach arată trufie și lipsă de respect față de ceilalți.

Președintele Golda a mai explicat că deoarece este interzis a poseda hameț, sărbătoarea este precedată de o curățenie riguroasă a casei, pentru îndepărtarea oricăror firmituri de pâine. Pentru siguranță, se face o declarație că, dacă a rămas ceva hameț, acesta este nul, „asemeni prafului pământului”. Produsele hameț se dau la vecinii care nu sărbătoresc, se consumă înainte de începerea sărbătorii sau se vând în mod simbolic unui neevreu, chiar dacă rămân în casă. Vânzarea este pur formală, rabinul fiind de obicei împuternicit să perfecteze acest aranjament pentru toată comunitatea. După terminarea sărbătorii hamețul este răscumpărat de la neevreul care l-a cumpărat.

Pentru evrei, Pesach simbolizează eliberarea din sclavia din Egipt și marchează Exodul. Cuvântul semnifică salvare, scăpare; Dumnezeu a avut grijă să îi scape pe prim-născuții evrei de plăgile abătute asupra egiptenilor și i-a eliberat de sclavie. Interdicția de a mânca aluat dospit în timpul celor opt zile îi învață pe evrei că nu orice este permis, iar atunci când un lucru este permis, trebuie să înțeleagă exact ce înseamnă pentru că libertatea este puterea de a spune: „Aleg să nu beneficiez de acest lucru”.

De la azimă, pâinea coaptă rapid, în exact 18 minute, pentru a nu permite dospirea aluatului din făină și apă, lecția este că nu trebuie pierdută clipa. Întârzierea, chiar și cu o secundă, înseamnă diferența dintre a câștiga și a pierde. De ce 18 minute? Pentru că numărul 18 este legat în ebraică de cuvântul „hai”, care înseamnă „viață”. Viață în sensul de viață trăită, de a te bucura de toate lucrurile permise. În seara de Seder, sensul mesei festive este de a înțelege că libertatea adevărată este abilitatea de a sfinți viața, nu de a fugi de ea.