Joi, 25 Martie 2021 (11:00:05)

Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a remarcat că în urma răfuielilor din Guvernul României dintre PNL și USR au ieșit la lumină o serie de informații pe care PSD le-a prezentat de multă vreme românilor, respectiv că datele pandemiei au fost falsificate cu bună știință de către Guvernul Orban, din interese „electorale meschine”. Ioan Stan consideră că liberalii au făcut acest lucru din cauza faptului că scădeau abrupt în sondaje și o eventuală amânare a alegerilor ar fi condus la o înfrângere mult mai categorică decât cea suferită anul anterior.

Stan consideră că măsluirea acestor date a fost un atentat la sănătatea românilor și la siguranța statului, ”liberalii demonstrând, pentru a nu știu câta oară de la izbucnirea acestei pandemii, că nu-i interesează nimic altceva decât puterea, obținută sub orice chip și sub orice formă”. „Pe liberali nu îi interesează interesele românilor sau nevoile lor. Din păcate, pe baza acestor date eronate, s-au luat decizii cu privire la sănătatea publică, s-au restrâns drepturi și libertăți cetățenești, au fost închise școlile, au fost distruse afaceri, etc., totul având la bază niște minciuni ticluite în așa fel încât să se poată desfășura alegerile locale și parlamentare și nimic altceva în plus”, a declarat liderul PSD Suceava. El a subliniat faptul că aceste fapte sunt mult prea grave pentru a mai putea fi ascunse, motiv pentru care PSD va cere înființarea unei comisii de anchetă în Parlament, pentru a scoate la iveală „toate escrocheriile liberale”. Ioan Stan a adăugat că se așteaptă ca în acest demers, social-democrații să fie susținuți inclusiv de așa-zișii „transparenți” de la USR. În final, președintele PSD consideră că românii trebuie să știe cine sunt vinovații pentru suferințele îndurate, iar cei vinovați trebuie să răspundă în fața legii.