Miercuri, 24 Martie 2021 (13:43:45)

Numărul sucevenilor care s-au vaccinat cu ambele doze de vaccin împotriva Covid-19 l-a depășit, miercuri, pe cel al sucevenilor care au trecut prin boală și au fost declarați vindecați. Conform datelor furnizate de Prefectura Suceava, la această dată în județ se înregistrează 20.517 persoane declarate vindecate și 44.417 persoane care s-au vaccinat, dintre care 20.756 au primit ambele doze de vaccin. Aceste cifre, corelate cu faptul că cea mai mare parte a populației respectă măsurile de limitare a răspândirii coronavirusului, ar explica de ce județul Suceava pare ocolit de valul trei al pandemiei.

Miercuri, în județ erau 800 de cazuri de infecție Covid -19 în evoluție. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, 14 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 28 au câte un caz, 37 au sub cinci cazuri, 24 au sub zece cazuri, iar 11 au peste zece cazuri în evoluție. Municipiul Suceava are o incidență de 1,95 la mie, mai mică decât în ziua anterioară, când a fost 1,96 la mie.

În carantină sunt 629 de persoane, din care 61 intrate în ultimele 24 de ore, în izolare la domiciliu se află 458 de persoane, din care 58 intrate în ultimele 24 de ore și în spitalele din județ sunt internați 251 de pacienți diagnosticați cu Covid-19 și 19 persoane suspecte de boală, dintre care 18 internate în ultimele 24 de ore. În același interval de timp au fost externate 24 de persoane declarate vindecate.

Din totalul celor 526 de pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 150 de pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 9 pacienți sunt în zona tampon și 367 de pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Forme severe de boală au 34 de pacienți și forme grave, care au necesitat internare în ATI, au 18 pacienți. Șapte dintre ei sunt ventilați non - invaziv și 6 sunt intubați, ventilați invaziv. Spitalul are 368 paturi libere, din care 46 pentru pacienți Covid-19, 286 în sectorul non-Covid, 36 pentru zona tampon și nici un loc disponibil la ATI Covid.