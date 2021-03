Marţi, 23 Martie 2021 (11:10:23)

Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR), Filiala Suceava, a lansat, împreună cu asociațiile partenere din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), campania de donare de sânge ,,Uniți pentru viață!”, organizată sub egida Marșului pentru viață 2021. ASCOR Suceava vă invită să vă alăturați acestei campanii de donare de sânge conștientizând faptul că 1 din 10 pacienți din spitalele din România are nevoie urgentă de sânge.

Această campanie are un caracter național, fiind organizată de toate filialele ASCOR din țară. „La nivel local, în acest an, avem ca parteneri activi aproape toate asociațiile studențești din Universitatea <Ștefan cel Mare>, printre care: Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS), Asociația studențească FIRESC, Grupul de Inițiativă al Romanilor din Basarabia (GIRB), Asociația Europeană a Studenților în Drept (ELSA), Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales (AIESEC - Suceava), Asociația Tinerilor Ortodocși Suceava (ATOS). Dacă doriți să vă alăturați inițiativei noastre o puteți face în una din zilele cuprinse în intervalul 22-27 martie”, au transmis organizatorii.

Puteți să donați sânge, în perioada 22-27 martie, în intervalul orar 08:00-13:00, la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Suceava (bulevardul 1 Mai, nr. 11).

Confirmarea prezenței în cadrul campaniei de donare de sânge cu tema ,,Uniți pentru viață!” se face printr-un simplu mesaj către Maria-Magdalena Ailoaei, telefon 0742 743 123.