Luni, 22 Martie 2021 (13:49:37)

După un an 2020 în care criza sanitară provocată de pandemia de COVID-19 a dus la desfășurarea activităților didactice în mediul on-line, afectând sistemul de educaţie din țara noastră, începutul anului vine cu o veste bună pentru învățământul preuniversitar sucevean. În primul număr din 2021 al revistei Romanian Reports in Physics, la secțiunea PHYSICS EDUCATION se regăsește un articol avându-i ca autori pe doi profesori din învățământul preuniversitar sucevean.

Articolul cu titlul “A pico-satellite embedded in a soda can as an educational tool for atmospheric monitoring and telemetry data transmission through RF communication” (trimis spre publicare în luna februarie 2020 și acceptat spre publicare în martie 2021) este rezultatul unei colaborări între doi profesori suceveni, Sorin-Iulian Tănase, cadru didactic la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” și Dumitrița Tănase, profesor la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”, cu doi foști elevi suceveni, Lucian Poienariu și Eusebiu Mihail Buga (în prezent student la Creative Media and Game Technologies, Saxion University of Applied Sciences din Olanda).

Articolul a apărut ca urmare a dorinței elevilor de a se implica în proiecte practice prin care să poată construi, programa și testa soluții ce au la baza principiile STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Deși conceptul de educație STEM este nou în țara noastră, el va fi un punct important în dezvoltarea tinerilor pentru un viitor care înseamnă din ce în ce mai mult Inteligența Artificială (Artificial Intelligence) și Internetul lucrurilor (Internet of Things). Principiile educației STEM presupun abordarea interdisciplinară și oferirea unei educații practice ce încurajează dezvoltarea unei gândirii critice în rândul elevilor, punând accentul pe creativitatea acestora, ceea ce va conduce la formarea unor oameni capabili să găsească soluții la probleme viitoare și să facă față noilor provocări ale secolului XXI într-un mod responsabil și conștient.

Educația STEM, spre deosebire de educația tradițională, le oferă elevilor controlul asupra procesului de învățare, ceea ce îi face să fie mai responsabili, permițându-le să se întrebe și să întrebe. Acest tip de învățare, prin abordarea interdisciplinară a diferitelor subiecte având ca punct de pornire situații reale, permite elevilor să găsească răspunsuri la unele noțiuni pe care le-ar întâlni mai târziu și care ar fi tratate pur teoretic, iar învățarea prin a face devine o metodă activă, cu un puternic caracter aplicativ, aspect care lipsește de cele mai multe ori din activitățile didactice clasice în care elevul ascultă ceea ce îi predă profesorul.

Publicarea unui articol științific într-o revistă de specialitate cu vizibilitatea internațională cum este Romanian Reports in Physics (Editura Academiei Române), cea mai bine cotată revistă românească din domeniul fizicii la nivel internațional, cu un factor de impact de 2.147, conform clasificării făcute de Clarivate Analytics, care publică anual catalogul cu indicatori scientometrici, Journal Citation Reports, fiind disponibil pe platforma informatică Web of Science, este o confirmare, dacă mai era nevoie, a faptului că elevii și profesorii celor două licee sucevene urmăresc performanța la cel mai înalt nivel, iar calificativului Excelent, obținut de Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” în urma vizitei experților A.R.A.C.I.P., nu a fost întâmplător.