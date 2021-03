Marţi, 16 Martie 2021 (11:26:25)

„Ștrumfii” clasei pregătitoare D de la Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, îndrumați de profesor învățământ primar Lavinia Ocsana Palaghianu, au sărbătorit vineri, 12 martie, „100 de zile de școală!”. După cum a spus Lavinia Ocsana Palaghianu, s-au numărat cele 100 de zile indiferent dacă actul educațional s-a realizat în sala de clasă sau online. Elevii au finalizat proiectul propus la început de semestru I, devenind acum cu adevărat școlari. „Scopul acestei activități nu a fost doar de a număra până la 100. Scopul a fost și acela de a fi creativi, inventivi, de a găsi soluții, de a fi implicați toți membrii familiei în realizarea lucrării cu 100 de obiecte, de a petrece timp liber de calitate împreună și de a descoperi pasiunile, preferințele micilor școlari”, a spus învățătoarea „ștrumfilor”.

Cele100 de zile din viața de școlar a „ștrumfilor” a fost marcată printr-o activitate amplă la care au participat cei 25 de elevi ai clasei pregătitoare, părinții acestora, care au urmărit online întreaga activitate, și directorul Școlii Gimnaziale „Miron Costin” Suceava, prof. Dumitru Moraru.

Pe parcursul celor 100 de zile, copiii și-au completat colecțiile personale cu câte un obiect. Astfel s-au scurs 100 de zile, 100 de feluri de a petrece o zi de școală, 100 de întrebări și răspunsuri, 100 de năzbâtii, 100 de emoții, de vise, de dorințe împlinite, 100 de fețe vesele și somnoroase cu ghiozdanul în spate și cu gândul la ce va fi nou în acea zi.

· Pasiuni

Ziua de vineri a debutat cu prezentarea de către fiecare elev a colecției personale. Creativitatea lor și ajutorul părinților au contribuit la realizarea unor colecții interesante, inedite, ce au fost apreciate prin aplauze. Profesor învățământ primar Lavinia Ocsana Palaghianu a aflat care sunt pasiunile elevilor ei: „pasiunea lui Tudor O. pentru dinozauri, a Elenei pentru puzzle, a lui David pentru lego, a lui Alexie pentru mișcare, sugerată de imaginile celor o sută de timbre, a lui Tudor M. pentru științe, animale. Teodora A. ne-a surprins cu lumea minunată a mării și cei o sută de peștișori, Maya cu cele o sută de flori ale prințesei, iar Antonia și Olivia cu cei o sută de ștrumfi colorați, decupați și lipiți. Iustin și Ionuț ne-au reamintit sloganul perioadei prin care am trecut <Totul va fi bine!>, iar Daniil și Filip au construit din o sută de bețe colorate școala și o căsuță pentru păsări. Teo I. a prezentat o machetă cu o sută de figurine din cunoscutele ouă de ciocolată cu surprize, Matei V. a pregătit o sută de bărcuțe origami pentru a călători spre noi tărâmuri ale cunoașterii, Luca ne-a oferit o sută de flori quilling, Albert o floare magică cu o sută de petale prețioase, iar Oriana ne-a dat prilejul de a <zbura> cu fluturele realizat din o sută de CD-uri. Alte pasiuni au fost descoperite în tabloul realizat de Sofia M. din o sută de scoici, în ursulețul decorat al lui Ștefan, în numărul 100 construit din o sută de creioane colorate al Ioanei și în tricoul personalizat al lui Lucas cu cele o sută de baloane. Sofia C. a scris 100 folosind fotografii în care sunt imortalizate activități desfășurate la școală în cele o sută de zile trecute, iar Matei C. a realizat un curcubeu din inimi, pe fiecare inimă scriind numele colegilor, sentimente trăite, cuvinte sugestive pentru toată perioada parcursă împreună”.

· Premiați cu diplome și medalii

Copiii au descoperit împreună cuvinte ce au legătură cu viața de școlar dintr-un careu ce conținea 100 de litere, apoi am citit 100 de cuvinte.

Activitatea a continuat, în mod festiv, prin angajamentul rostit de elevi în prezența directorului Dumitru Moraru și a părinților (online). Ei au fost felicitați și premiați cu diplome și medalii „100 de zile de școală” pentru a marca acest moment important din viața lor.

„Părinții au fost la înălțimea momentului atât prin implicare, cât și prin emoțiile avute dincolo de ecranul monitorului. Ceasul tematic primit de ștrumfi în dar de la părinți ne va reaminti de timpul petrecut împreună și va fi martorul altor activități la fel de plăcute. Am concluzionat împreună că după 100 de zile de școală ești mai bun. Fiecare și-a găsit punctul forte și a completat ecusonul: <Azi sunt cu 100 de zile mai bun… desenator, dansator, matematician, cititor, mai bun prieten, coleg...>. Atâtea cuvinte, creioane, caiete, culori și, la final, cele 100 de zile de școală au fost 100 de zile în care m-am gândit cum să ne întâlnim cu bucurie la școală”, a mai precizat Lavinia Ocsana Palaghianu.