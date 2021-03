Luni, 15 Martie 2021 (14:53:50)

Un bărbat din comuna Moldovița a ajuns în arestul poliției județene, reținut 24 de ore, după ce a fost depistat în trafic la volanul unui autoturism, deși era băut și nu are permis de conducere. Duminică dimineață, în jur de ora 9.00, polițiștii de la Secția Rurală Vama au oprit pentru control un autoturism Dacia Logan, care se deplasa pe raza comunei Moldovița, pe direcția Moldovița spre Argel. La volan a fost identificat localnicul Constantin Venec, în vârstă de 46 de ani, care, au constatat în scurt timp polițiștii, emana halenă alcoolică. În urma verificării cu aparatul etilotest a rezultat concentrația de 0,74 miligrame per litru alcool în aerul expirat. Verificările în baza de date au indicat că acesta nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.

Având în vedere cumulul de infracțiuni, bărbatul a fost introdus în arestul poliției județene, pe o perioadă de 24 de ore.

Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe”.

Constantin Venec a fost al doilea bărbat prins în trafic, la volan, la finele săptămânii trecute, pe raza comunei Vama, sub influența băuturilor alcoolice

Primul era un pădurar în vârstă de 38 de ani.