Joi, 11 Martie 2021 (15:09:11)

Prefectura Suceava, instituție care are în subordine Serviciul Permise Înmatriculări, a remis un comunicat din care rezultă că activitatea acestei instituții s-ar bloca, iar revenirea la serviciu a celor patru angajați care sunt cercetați de procurorii DNA Suceava este nu doar necesară, ci chiar stringentă.

”Cu ocazia înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar, celor în cauză nu le-au fost stabilite interdicții privind activitatea profesională. S-a solicitat DNA-ST Suceava să comunice dacă reluarea atribuțiilor de examinatori de către lucrătorii în cauză ar putea împiedica buna desfășurare a procesului penal. DNA-ST Suceava a răspuns că, în măsura în care lucrătorilor nu le-au fost impuse interdicții exprese referitoare la exercitarea atribuțiilor de serviciu odată cu măsura preventivă a controlului judiciar, competența de a stabili tipul de activitate ce poate fi desfășurată de fiecare dintre aceștia revine șefului SPCRPCÎV Suceava.

Prin urmare, s-a decis suplimentarea locurilor alocate probei practice a examenului pentru dobândirea permisului de conducere cat. B, C, E, D începând cu data de 15.03.2021 și planificarea în serviciu, ca examinatori, a 4 lucrători din cadrul SPCRPCÎV Suceava cu mențiunea că 3 dintre aceștia vor examina numai candidații pentru obținerea permisului de conducere cat. C, E, D iar unul va desfășura activități de examinare practică pentru cat. B numai în cazuri de extremă necesitate”, se arată în comunicatul Prefecturii Suceava.

· Prefect de Suceava: ”Nu vreau să mă trezesc în fața instituției Prefecturii cu sute de persoane nemulțumite că nu își pot susține proba practică”

Contactat telefonic, prefectul Iulian Cimpoeșu a precizat că în cazul celor 4 lucrători care sunt cercetați de procurorii DNA Suceava aceștia vor fi monitorizați atent, prin vizualizarea zilnică, prin sondaj, a înregistrărilor surprinse de camerele video din dotare.

”Știu că revenirea pe funcții a celor 4 examinatori poate crea nemulțumiri și suspiciuni, dar legal au tot dreptul. Dar nici nu vreau să mă trezesc în fața instituției Prefecturii cu sute de persoane nemulțumite că nu își pot susține proba practică, acolo unde programările se fac deja la 4 luni și jumătate”, a arătat Iulian Cimpoeșu.

Acesta a mai spus că în locul celor 4 examinatori cercetați penal ar exista varianta aducerii altor persoane, numai că există o serie de impedimente.

”Pot fi detașați sau delegați în cadrul serviciului fie lucrători din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, fie lucrători din cadrul altor Servicii Publice Comunitare din țară. În ceea ce privește detașarea lucrătorilor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, problemele pe care le întâmpinăm sunt următoarele:

În primul rând este necesar să fie identificați lucrători care dețin permis de conducere pentru categoriile C, E, D în condițiile în care nu sunt foarte mulți lucrători care îndeplinesc această condiție.

În al doilea rând, având în vedere deficitul de personal cu care se confruntă Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, acei lucrători trebuie să își desfășoare activitatea în structuri diferite, în așa fel încât să nu fie destabilizată structura de proveniență de detașarea mai multor lucrători.

În al treilea rând, după ce se îndeplinesc formalitățile necesare detașării lucrătorii trebuie să urmeze cursuri de formare profesională, iar ulterior să susțină examenul de absolvire a cursurilor.

Având în vedere faptul că în conformitate cu legislația în vigoare, pe parcursul unui an calendaristic, polițiștii pot fi detașați pe o perioadă maximă de 6 luni, perioadă ce poate fi prelungită numai cu acordul acestora, în condițiile în care nu sunt identificați polițiști care să își dorească să fie detașați, nu e o opțiune viabilă să detașezi personal, acesta să urmeze cursurile de formare profesională, iar la finalizarea cursurilor să se întoarcă în cadrul structurilor de proveniență.

Până în prezent nu s-a reușit identificarea altor lucrători din cadrul I.P.J. Suceava, care să îndeplinească condițiile de eligibilitate și care să își manifeste dorința de a fi detașați”, se arată în comunicatul Prefecturii Suceava.

· Explicațiile celor de la Prefectura Suceava

Reprezentanții Prefecturii Suceava au explicat că Serviciul Public Comunitar are în subordine Compartimentul regim Permise de Conducere și Examinări (prevăzut cu 2 funcții de ofițer de poliție și 9 funcții de agent de poliție) și Compartimentul Înmatriculare și Evidență Vehicule Rutiere (prevăzut cu 2 funcții de ofițer de poliție și 8 funcții de agent de poliție).

În prezent, o funcție (de agent de poliție) din cadrul CRPCE este vacantă.

”Din totalul celor 10 lucrători ai CRPCE un ofițer de poliție este arestat preventiv, iar un alt ofițer de poliție este cercetat sub control judiciar într-un dosar de cercetare penală instrumentat de DNA ST Suceava, iar dintre agenți unul este în concediu de creștere a copilului, unul este în concediu medical de la sfârșitul lunii noiembrie 2020, 5 lucrători sunt cercetați, sub control judiciar, într-un dosar instrumentat de DNA ST Suceava, iar un agent are calitatea de suspect într-un dosar instrumentat de DNA ST Suceava.

După cum se poate observa, în afara unui lucrător aflat în concediu de creștere a copilului, toți ceilalți lucrători sunt cercetați, fie în calitate de suspect, fie de inculpat în dosare de cercetare penală instrumentate de DNA-ST Suceava, iar unul în stare de arest preventiv.

Dintre lucrătorii CRPCE, în prezent, numai un lucrător mai desfășoară activități de examinator la proba practică pentru obținerea permisului de conducere. Pentru a suplini lipsa celorlalți lucrători care au fost fie arestați preventiv și ulterior plasați sub control judiciar cu interdicția de a exercita profesia de examinator la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, fie au fost plasați direct sub control judiciar cu interdicția de a exercita profesia de examinator la proba practică, au fost însărcinați să desfășoare activitatea de examinare practică doi lucrători din cadrul Compartimentului Înmatriculare și Evidență Vehicule Rutiere. În plus, un alt lucrător din cadrul Compartimentului Înmatriculare și Evidență Vehicule Rutiere a fost desemnat să desfășoare activități de examinare teoretică. De asemenea, a fost solicitat și obținut sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava care a delegat în cadrul serviciului un număr de 4 lucrători de poliție, pentru o perioadă de 6 luni. În prezent desfășoară activitatea de examinator la proba practică 7 lucrători, dintre care 5 atestați să examineze pentru categoria B și 2 pentru categoriile A, B, C, D, E”, sunt explicațiile oferite de Prefectura Suceava.