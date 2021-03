Miercuri, 10 Martie 2021 (13:12:40)

Elevii și preșcolarii, împreună cu părinții şi dascălii Școlii Gimnaziale „Grigore Ghica Voievod” Suceava și ai Grădiniţei cu Program Normal Nr.8 Suceava au oferit daruri și zâmbete bătrânilor de la Centrul Social Bogdănești. Într-o zi specială, 8 Martie, sub deviza „Un zâmbet poate schimba lumea!”, copiii au dorit să mai aline puțin din suferința bunicilor de la Bogdănești. Acţiunea, coordonată de prof. de religie Matei Monica, prof. înv. preșcolar Scrobac Alina Maria și preot Loghinoaia Gheorghe, susţinută de cadrele didactice: prof. înv. preșcolar Rădășanu Simona Irina, prof. înv. preșcolar Druțu Ionela, prof. înv. primar Bărbosu Oana și prof. înv. primar Irimiciuc Elena Daniela, alături de părinţii care au elevi la această şcoală, a avut ca scop donarea de alimente pentru bătrânii mai puţin norocoşi aflaţi la Centrul Social Bogdănești. „O vorbă înțeleaptă spune: <Cel care dă, lui își dă>. Am dăruit zâmbete, am primit zâmbete. În creștinătate nu e nimic imposibil. Totul e posibil cu Hristos, iar bucuria celui care dăruiește este infinită”, a subliniat preotul Loghinoaia Gheorghe.