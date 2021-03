Vineri, 5 Martie 2021 (09:05:40)

Școala Gimnazială Ipotești, respectiv clasa a IV-a A, a primit kituri de electronică și robotică, surse, stații de lipit în valoare de aproximativ 4.000 de euro, dela TME Education din Polonia.

După cum ne-a spus prof. înv. primar Daniela Lungoci, de la Școala Gimnazială Ipotești, de curând a semnat un contract de colaborare și sponsorizare cu TME Education din Polonia. „Ei au apreciat activitățile noastre și și-au dorit să ne susțină pentru a ne continua învățarea. TME Education își creează propriile truse educaționale care facilitează realizarea primilor pași, cât și continuarea drumului în domeniul electronicii. Deja am început să folosim kiturile trimise, spre uimirea și bucuria copiilor. Abia așteptăm să descoperim și următorul kit educațional TME bazat pe placa Arduino, care permite inițierea în Arduino Uno. Acesta este un program fondat de Transfer Multisort Elektronik, un distribuitor global de componente electronice cu sediul în Lodz, Polonia. Scopul lor este de a promova electronica drept carieră pentru tineri și de a furniza echipamente împreună cu tutorialele aferente pentru a-i sprijini pe pasionații de electronică și robotică, dar și instituțiile de învățământ. Astfel, suntem tot mai aproape de visul nostru de a avea un laborator de robotică pentru cei mici și suntem recunoscători pentru ajutorul primit”, a explicat Daniela Lungoci.

· Specializări

În urmă cu patru ani, prof. Daniela Lungoci participat la un curs de astronomie pentru învățământul primar organizat de Agenția Spațială Română. Acolo a aflat prima dată despre Educația STEAM și a adoptat-o imediat, atrasă fiind de oportunitățile pe care i le oferea, în principal de dezvoltare a unei mentalități sănătoase și inovative, dar mai ales prin faptul că îi putea antrena pe elevi în propria lor învățare. „A fost soluția salvatoare de a-mi omogeniza colectivul și de a răspunde la nevoile lor educaționale. Elevii mei sunt acum în clasa a IV-a A, <micii ingineri>, și sunt inteligenți, energici și creativi, fascinați de Știința și Tehnologie. Învață experiențial, <learning by doing>, provocați mereu să descopere misterele lumii înconjurătoare și să se implice în găsirea de soluții la problemele acesteia. A urmat apoi participarea la alte cursuri de robotică și științe organizate de ESA, European Schoolnet, Erasmus în străinătate, unde am învățat pentru a le putea fi de folos copiilor mei. A fost un start bun pentru noi”, a completat profesoara de la Școala Gimnazială Ipoești.

· Dezvoltarea competențelor

Comunitatea locală a oferit școlii primii bani pentru achiziționarea unui kit de robotică, apoi profesoara s-a implicat în scrierea diferitelor proiecte europene, care au finanțat activitățile și a putut achiziționa multe alte materiale. Părinții au ajutat la cumpărarea truselor, letconurilor, firelor, ledurilor și așa s-au putut implica elevii într-o învățare autentică, cu sens. „Am participat la diferite concursuri naționale și internaționale, pe care le-am câștigat, și am fost recompensați cu certificate valoroase, dar și cu kituri de robotică care ne-au ajutat să progresăm, continuând învățarea: Creatori de Educație, Dialogul proiectelor educative, Leiden University, Scientix, Lego Education, Stem Alliance, Et. Am proiectat activitățile STEAM astfel încât copiii să fie atrași într-o învățare autentică. Elevii și-au dezvoltat competențele de comunicare interpersonală, abilitățile de a lucra în echipă, dar și de a rezolva sarcini în mod independent, abilități de a pune întrebări și a căuta informații pe o temă dată, dar și de a prezenta clar și atractiv aceste informații, dar și competențe digitale, atât de necesare timpurilor actuale. Orele de științe, matematică, arte sunt preferatele lor”, a completat cadrul didactic de la școala Ipotești.