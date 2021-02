Joi, 25 Februarie 2021 (17:38:36)

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat că a trimis către Ministerul Dezvoltării mai multe propuneri de proiecte și investiții pentru a fi incluse la finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. „Acum asta se discută mai mult. Cele 30 de miliarde de euro pentru următorii ani, pentru refacere după pandemie. A fost depus la Bruxelles un plan, care acum se completează cu altceva și ne-au cerut și nouă câteva propuneri. În primul rând am cerut prin consiliile județene să fim eligibili și noi la finanțare prin PNRR. Pentru că dacă tot vorbim de descentralizare, să putem accesa și noi niște fonduri”, a explicat Gheorghe Flutur, la finalul ședinței de joi a deliberativului județean. El a adăugat că unul dintre cele mai importante capitole este cel al investițiilor în infrastructură.

Gheorghe Flutur a arătat că pe lângă investițiile în Autostrada A7 și Autostrada Nordului, CJ Suceava a depus alt proiect mare, care poate fi finanțat prin PNRR, respectiv drumul care leagă municipiul Fălticeni de Mălini și de Gura Humorului, spre Borca, un drum de 67 de kilometri cu o valoare a investiției de 46 de milioane de euro.

Spitalele de copii și de boli infecțioase, propuse la finanțare prin PNRR

Gheorghe Flutur a adăugat că în domeniul sănătății a propus la finanțare prin PNRR construcția Spitalului de Copii și a Spitalului de Boli Infecțioase. „Spitalul de Copii, acest pavilion monobloc pe care îl vrem la Suceava, are avize de la Ministerul Sănătății și e depus la CNI, dar vrem să îl prindem și pe reziliență. Pentru că la CNI înseamnă bani din bugetul național. Noi am mai avut experiențe din astea. Îl pui pe buget național și apoi îl treci pe fonduri europene ca să iei presiunea de pe bugetul național. Apoi vorbim de Spitalul de Boli Infecțioase. De asemenea, am văzut că se finanțează pe domeniul oncologiei și noi avem un studiu de prefezabilitate pentru un corp nou în curtea spitalului vechi pentru oncologie. Acum nu avem condiții suficiente și corespunzătoare, așa cum ar trebui, și din păcate viața arată că avem tot mai mult nevoie și de acest domeniu”, a declarat președintele CJ Suceava.

Finanțări pentru parcuri industriale

Gheorghe Flutur a declarat că tot prin PNRR a propus finanțarea proiectului unui parc industrial, respectiv înființarea unui grup de laboratoare. „Este un proiect aprobat astăzi, de 10 milioane de euro, și îl depunem și pe PNRR”, a spus Flutur.

El a adăugat că un alt proiect este cel pentru întărirea capacității de intervenție a ISU Suceava. „Am cerut ISU Suceava, domnului colonel Costică Gheață, un astfel de proiect pentru un punct întărit pentru spargerea ghețurilor de pe cursurile de apă din bazinul Dornelor. Pentru că tot s-au lăudat unii, alții că ne ajută, dar aducem utilaje cu braț lung de pe la Brăila pentru a sparge gheața la Dorna când avem probleme. Și am cerut să facă un proiect pe acest punct întărit pe toată Valea Bistriței ca să nu mai avem inundații”, a explicat Gheorghe Flutur.

Proiecte pentru digitalizarea administrației publice

Președintele CJ Suceava a mai adăugat că un alt capitol important este cel pentru digitalizarea administrațiilor publice, pentru care există alocată o sumă importantă din fonduri europene. „Aici, împreună cu toate consiliile județene din România, propunem un proiect foarte mare care să interconecteze unitățile din sectorul public și cel privat, cu accesul populației. Dacă vor fi de acord să ne finanțeze un astfel de proiect, asta va însemna o dezvoltare inteligentă în viitor”, a spus Flutur, care a adăugat că „uitați-vă cum e acum. Şi dacă discutăm de Serviciul de permise auto şi înmatriculări. S-a făcut un punct la Câmpulung pentru înmatriculare. Dar tot trebuie să vii un drum la Suceava pentru că nu au robotul de făcut numere de mașini. Păi haideți să ducem la capăt această descentralizare, pentru că așa e corect”, a declarat şeful administraţiei judeţene.

El a mai precizat că tot în domeniul digitalizării propune un proiect pentru Spitalul Judeţean Suceava, pentru implementarea unui sistem online de monitorizare şi urmărire a pacienţilor, dar şi a unui sistem de care să beneficieze aparţinătorii bolnavilor, care vor putea astfel să ştie care este starea acestora. „În acelaşi timp ne pregătim şi cu un proiect de digitalizare a transportului în comun de călători. Dorim dotarea cu stații inteligente pentru mașini, cu acele sisteme e-ticketing, dar cu un sistem de informare referitoare la traseu, la ora la care vine autobuzul în stații. Sunt lucruri civilizate pe care va trebui să le pregătim. Consiliul Județean vrea să depună un astfel de proiect, inclusiv pentru GPS-uri pe mijloacele de transport în comun pentru pasageri, pentru a fi urmărite şi astfel închidem şi subiecte legate de piraterie”, a mai precizat Gheorghe Flutur.

Tabăra de la Bucșoaia ar putea fi finanțată prin fonduri europene

De asemenea, președintele CJ Suceava a declarat că și proiectul de modernizare a taberei de la Bucșoaia ar putea fi finanțat din fonduri europene, prin PNRR. „Tabăra de la Bucşoaia e prinsă acum la CNI, dar vrem să o depunem și pe fonduri europene. E o investiție mare de peste 30 de milioane de euro şi suntem în discuții cu Ministerul Tineretului”, a afirmat Flutur. El a spus că o altă investiţie ar fi şi cea pentru construirea unei grădiniţe noi la şcoala de la Bivolărie, acolo unde clădirile sunt vechi de peste 100 de ani.

„Apoi vorbim de muzee, şi mă refer aici la Muzeul de Artă din Suceava, pentru care noi am depus documentaţie. Un alt proiect ar urma să vizeze Cetatea de Scaun a Sucevei, etapa a doua a reabilitării. Noi am reabilitat Cetatea de Scaun, dar mai sunt anumite fisuri la ziduri și e un proiect întreg care urmează, dar vreau o dezbatere publică pe marginea acestuia”, a declarat Flutur.

El a mai adăugat că un alt proiect este pentru împădurirea terenurilor degradate, care ar urma să se realizeze printr-un parteneriat între Consiliul Judeţean şi primăriile sucevene. „În acelaşi timp, am de gând să facem o teleconferință cu toți primarii din județ pentru a îi informa că au posibilitatea şi ei să depună o serie de proiecte. De exemplu, pentru infrastructura edilitară, drumuri, apă, canal, sunt eligibile toate localităţile rurale care se învecinează cu un oraș. Noi avem foarte multe orașe, din fericire, și foarte multe comune vecine care trebuie să depună proiecte și vreau să îi învățăm cum să facă acest lucru”, a explicat şeful administraţiei judeţene.

Investiţii pentru salvarea unor căi ferate turistice

Gheorghe Flutur a declarat că şi în domeniul turismului are în vedere un proiect pentru salvarea unor căi ferate turistice. „Trebuie să vedem dacă nu va trebui să avem curajul să ne implicăm în reabilitarea unor căi ferate pe cale de a fi desființate. Trebuie să vedem dacă CFR redeschide traficul la Cacica - Păltinoasa, pe la Vârfu Dealului, pentru că e păcat să avem o cale ferată făcută de austrieci. Trebuie să vedem ce facem de la Vama spre Moldovița, pentru că acolo există o presiune de desființare a căii ferate. E foarte ușor de desființat, dar e greu de înființat. Și dacă ne-ar da voie să fim eligibili, putem promova un proiect pentru a pune a treia șină pentru a avea cale ferată îngustă, astfel încât să coboare mocănița până în Vama. Sunt niște provocări mari la orizont pe care va trebui să ni le asumăm: Salina Cacica, hergheliile de cai, hipodromul de la Rădăuți, aerodromurile de la Floreni și Frătăuți, sau reconversia zonelor miniere în zone turistice”, a spus preşedintele CJ Suceava.

Nu în ultimul rând, Gheorghe Flutur a precizat că va solicita şi finanţarea unor proiecte pentru construcţia unui terminal cargo la Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava, precum şi pentru construcţia unui nou drum care să facă legătura între aeroport şi Suceava.