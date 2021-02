Duminică, 21 Februarie 2021 (13:45:53)

Numărul cazurilor de Covid-19 în evoluție în județul Suceava se menține sub 1.000. Duminică erau înregistrate 970 de cazuri active. Conform distribuției cazurilor pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 13 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 16 au câte un caz, 42 au sub cinci, 26 au sub zece cazuri iar 17 au peste zece cazuri în evoluție. În municipiul Suceava incidența cazurilor pozitive este de 2,23 la mia de locuitori, conform datelor transmise de Prefectura Suceava.

La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 20 persoane diagnosticate cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 21 persoane declarate vindecate.

Din totalul celor 566 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 191 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 71 pacienți sunt în zona tampon și 304 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 191 pacienți cu Covid-19, 82 prezintă forme severe, 16 au forme grave și sunt internați în secția ATI. Dintre aceștia, 6 pacienți sunt ventilați non - invaziv și 5 intubați ventilați invaziv.

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 308 paturi libere, din care 43 pentru pacienți cu Covid-19, 180 în sectorul non-Covid și 85 pentru zona tampon. La unitatea ATI sunt disponibile patru paturi pentru pacienți cu Covid. În spitalele din județ sunt internați 346 de pacienți cu Covid; sunt disponibile 108 de locuri în zona Covid și 113 locuri pentru zona tampon.

În carantină sunt 719 persoane, din care 84 intrate în ultimele 24 de ore și în izolare la domiciliu se află 533 de persoane, din care 64 intrate în ultimele 24 de ore.