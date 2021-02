Joi, 18 Februarie 2021 (15:41:43)

Un humorean a găsit o borsetă cu bani într-un centru comercial din Iași și a returnat-o păgubitului. În borsetă se aflau 640 de euro și peste 1.200 de lei moldovenești. Flavius Laurențiu Ulici este director al unei firme IFN din Iași, dar locuiește în Gura Humorului. Primul gând al humoreanului, atunci când a găsit borseta cu bani, a fost să anunțe reprezentanții centrului comercial, în ideea că cel păgubit va reveni în magazin să-și caute banii. Aşa că, în momentul în care a pus mâna pe borseta cu aproape 700 de euro, a anunţat imediat reprezentanții centrului comercial.

Borseta cu bani rămăsese uitată în baie, unde nu sunt camere video, și putea fi găsită de oricine. „Aflându-mă singur la baie, am observat borseta, am desfăcut-o, m-am uitat şi am văzut că sunt bani. Erau teancuri cu bancnote de euro și lei moldovenești. Nu erau acte. Pasul următor a fost acela de a anunţa, telefonic, reprezentanții centrului comercial pentru a preda banii”, a povestit humoreanul.

Persoana care a pierdut borseta plină cu bani este un doctor stomatolog din Bălți - Republica Moldova, care, între timp, și-a recuperat banii.