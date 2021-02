Marţi, 16 Februarie 2021 (18:21:25)

Prețul gigacaloriei pe care rădăuțenii branșați la sistemul centralizat îl vor plăti s-a majorat din luna ianuarie. Conducerea SC Servicii Comunale SA Rădăuți a dorit să aducă lămuriri de ce s-a ajuns în această situație și consideră că s-a ajuns aici pentru că Primăria Rădăuți nu alocă fonduri pentru modernizare, dar și pentru că Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei(ANRE) a decis să majoreze prețurile.

SC Servicii Comunale SA a transmis un comunicat de presă în care aduce precizări cu privire la majorarea prețului la gigacalorie:

„Având în vedere discuțiile apărute în spațiul public online cu privire la majorarea prețului la energia termică și apă caldă produsă în sistem centralizat, CA de la SC Servicii Comunale SA informează cetățenii municipiului Rădăuți:

Prin decizia nr. 2504 din data de 23.12.2020 ANRE a stabilit majorarea prețului la gigacalorie, noi neavând posibilitatea negocierii prețului, acesta fiind impus. Ca urmare a acestei decizii ANRE, în mod corect Consiliul Local Rădăuți a aprobat noile prețuri impuse de ANRE. Cu toate că Primăria Rădăuți acordă și subvenție, aceasta a rămas la nivelul anului trecut, și datorită creșterii prețului, factura primită de cetățean este indiscutabil mai mare. Consiliul Local Rădăuți va decide dacă majorează cuantumul subvenției, însă trebuie avut în vedere că din anul 2017 a fost impusă României de către FMI eliminarea subvenției pentru populație la apa caldă și încălzire în sistem centralizat, situație care a fost amânată până în anul 2021.

Cu privire la centrala de cogenerare, aceasta aparține municipiului Rădăuți, Consiliul Local putând dispune asupra acesteia, inclusiv a schimbării turbinelor. Turbinele centralei de cogenerare au un anumit număr de ore de funcționare care s-au epuizat în cursul anului 2020. În acest context, înlocuirea acestor turbine are un cost de aprox. 1,4 mil. dolari, investiție care îi revine UAT RĂDĂUȚI și Consiliului Local. Noi ca societate am informat și solicitat Primăriei Rădăuți despre necesitatea schimbării acestor turbine, am arătat și modalitatea prin care pot fi accesate fonduri europene parțial pentru investiție, însă nu s-au concretizat de către UAT RĂDĂUȚI, motivat de faptul că nu există posibilități de finanțare. La sfârșitul anului 2020, în luna noiembrie, ANRE a dat o decizie prin care societățile producătoare de curent puteau ieși din formula bonus fără penalizări pentru SERVICII COMUNALE sau pentru primărie. Sistemul Bonus este un sistem pentru producere de curent, nu pentru energie termică. Menționăm faptul că până acum erau penalizate societățile și li se ridica licența de producere de energie electrică, în caz că ieșeau din schema de producere de energie electrică. Prin această decizie noi vom putea reveni oricând în rândul producătorilor de curent, dacă proprietarul centralei, respectiv UAT Rădăuți și Consiliul Local, va aloca și accesa sume pentru schimbarea turbinelor centralei de cogenerare. Trebuie să subliniem că aceste turbine au o vechime de aproximativ 10 ani, iar orele de funcționare au fost depășite. Sperăm că împreună cu Consiliul Local și cu domnul primar al municipiului Rădăuți vom găsi soluții în vederea micșorării prețului pentru furnizare energie termică și apă caldă în sistem centralizat.

Creșterea efectivă a prețului Gigacaloriei aplicat la facturarea către abonați:

- de la 170 lei (300 lei - 130 subvenție) până în decembrie 2020;

- la 243 lei (373 lei - 130 subvenție) începând cu ianuarie 2021”.

Romeo Galan, director SC Servicii Comunale SA Rădăuți