Marţi, 16 Februarie 2021 (15:38:26)

Aproximativ 50 de ceferiști din județul Suceava se vor deplasa la Iași pentru a participa la un miting de protest. Feroviarii suceveni vor participa alături de colegii lor de pe raza Regionalei CFR Iași la un protest prin care doresc să își exprime nemulțumirile vizavi de măsurile de austeritate anunțate de Guvern. Mitingul va avea loc miercuri, în fața Prefecturii Iași, între orele 12.30-13.30.

”Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN şi Federaţia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România resping măsurile de austeritate impuse de Guvernul României în contextul pandemiei COVID-19 şi atrag atenţia autorităţilor că investiţiile în oameni asigură pacea socială, stabilitatea politică şi dezvoltarea durabilă a ţării”, este mesajul transmis de sindicaliști.

Un protest similar a avut loc marți, în faţa Ministerului Transporturilor.

”În majoritatea statelor UE, reţeaua de transport feroviar se dezvoltă şi se modernizează de la an la an, însă în România, lipsa de viziune strategică, ecologică şi socială a Guvernului ne subminează perspectivele unei mobilităţi durabile în serviciul cetăţenilor şi al mediului de afaceri. (…) Sistemul de transport feroviar din România se erodează de peste 30 de ani sub privirea unui STAT neputincios şi nepăsător, care se auto-canibalizează, surd fiind la strigătele disperate ale profesioniştilor şi lucrătorilor din acest domeniu de activitate”, au mai transmis reprezentanții sindicatelor din domeniu.