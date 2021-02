Joi, 11 Februarie 2021 (14:02:39)

Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava organizează Festivalul-concurs județean „Un mărțișor pentru literatura română” ediția a IX-a. Înscrierea elevilor participanţi la secțiunea spectacol se face în perioada 8-27 februarie 2021, pe baza formularului de înscriere cu următoarele date: numele şcolii, numărul interpreţilor, componenţa detaliată a repertoriului de concurs, durata execuţiei scenice, numele prof. coordonator, care se va trimite prin e-mail la adresa: pasare.daniela@yahoo.com.

Momentul artistic va fi filmat și trimis tot prin e-mail. Se va avea în vedere acordul părinților privind momentele artistice filmate, pentru a fi postate pe site-uri sau difuzate pe posturile de televiziune partenere. La subiect, în e-mail, trebuie să precizaţi titlul: Festivalul-concurs județean „Un mărțișor pentru literatura română”.

Secțiunea spectacol se va desfășura online. 27 februarie, ora 11:00, este data finală la care vor fi primate lucrările, secţiunea fiind compusă din două subsecțiuni distincte: teatru (piese, șezători, obiceiuri populare, poezii etc.); interpretare muzicală (cântece și jocuri populare). Fiecare cadru didactic va trimite pe e-mail acordul de parteneriat, completat şi ştampilat de către unitatea şcolară. Organizatorii au precizat că un exemplar din acordul de parteneriat va fi returnat împreună cu diplomele, prin e-mail.

Trebuie respectată tematica concursului

Jurizarea se va face de către o echipă de cadre didactice de specialitate, pe secţiuni şi pe clase, urmărindu-se originalitatea şi imaginaţia elevilor. Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni, diplome de participare elevi, pentru fiecare categorie de vârstă și secțiune în parte. Concurenții care nu respectă tematica concursului (lumea satului românesc, obiceiuri populare și folclor) vor fi descalificați. Ca urmare a desfășurării proiectului, se va publica nr. 9 al revistei cu ISSN - „Un mărțișor pentru literatura română” (prețul revistei - 15 lei), ce va cuprinde materiale ale cadrelor didactice și ale elevilor, impresii, rezultate obținute, imagini etc. Creaţiile literare (elevi și profesori) vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rând, cu font Times New Roman, caractere dimensiunea 12, marginile de 2 cm, cu diacritice şi să nu depăşească 1-3 pagini. Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat.Sub titlu, în dreapta se vor trece: numele şi prenumele autorului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele cadrului didactic coordonator. La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman, 12).

Puterea terapeutică a poveștilor lui Creangă

Participanții la competiție pot să se inspire din psihologia poveștilor lui Creangă, pentru că, după cum a precizatprof. consilier școlar CameliaSolovăstru, „nu putem să nu luăm în considerare universul interior al personajelor și întâmplărilor, cuprins de o aură magică, rolul psihologic al poveștii în sine, dar și puterea terapeutică a acesteia în viața copilului. De ce puterea terapeutică a poveștilor lui Creangă? Pentru că poveștile și personajele sale sunt oglindă pentru sufletul copilului, pentru că transmit abilități și raportează copilul la un sistem de valori și modele de viață, pentru că disciplinează, îmbogățesc experiența copilului și facilitează rezolvarea de probleme și exprimarea personalității, pentru că poveștile vindecă și, nu în ultimul rând, pentru că fiecare copil își are propria poveste”.Cadrele didactice implicate în derularea proiectului vor primi diplome, adeverinţe de participare, coordonare, îndrumare și publicare articol în revistă cu ISSN. Orice informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefon sau adresele de e-mail: 0744 545 739 – prof. înv. primar Pasăre Daniela, pasare.daniela@yahoo.com; 0745 492 011 – Muntean Adriana, prof. inv. primar; 0742 111 567 - Olariu Violeta, prof. înv. gimnazial0230 550 012– Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava, scoala8suceava@yahoo.com. Concursul este gratuit. Coordonatori proiect: director prof. Corina Larionescu, prof. Daniela Pasăre.