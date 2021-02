Echipajul de descarcerare a acționat pentru scoaterea unei tinere care a rămas prinsă sub vehiculul răsturnat

Miercuri, 10 Februarie 2021 (13:56:20)

Un grav accident petrecut astăzi la prânz la Gura Humorului s-a soldat cu rănirea a două tinere aflate pe un ATV, după ce vehiculul s-a răsturnat în albia unui pârâu. Cele două se aflau pe vehiculul cu 4 roți și la un moment dat, din cauza unei manevre greșite, acesta s-a răsturnat în șanțul unui pârâu, la o diferență de nivel de câțiva metri. În urma rostogolirii vehiculului, una dintre tinere a rămas prinsă sub acesta. Echipele de pompieri salvatori de la Garda de Intervenție Gura Humorului au acționat cu un echipaj de descarcerare, la sosirea lor tânăra prinsă sub vehicul fiind în stare de inconștiență. Extrasă de sub ATV-ul răsturnat, ea a primit primul ajutor la fața locului, după care a fost transportată la spital de către echipajul unei ambulanțe SMURD. La spital a ajuns și cea de a doua ocupantă a vehiculului, care se afla în stare mai bună, ea fiind preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Suceava venit în sprijinul pompierilor. Polițiștii fac cercetări la locul accidentului, pentru a stabili modul în care s-a produs acesta.