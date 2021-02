Marţi, 9 Februarie 2021 (14:43:01)

Situația epidemiologică în județul Suceava prezintă o ușoară îmbunătățire. Astfel, conform datelor furnizate, marți, de Prefectura Suceava, numărul cazurilor de Covid-19 în evoluție a scăzut la 1.214, față de 1.271 la sfârșitul săptămânii trecute. A crescut, de asemenea, numărul localităților din județ unde nu este nici un caz de Covid-19 în evoluție, a scăzut cel al sucevenilor aflați în carantină și izolare la domiciliu, precum și numărul pacienților cu Covid-19 din spitalele din județ. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, 10 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 18 au câte un caz în evoluție, 37 au sub cinci cazuri în evoluție, 30 au sub zece cazuri în evoluție, iar 19 au peste zece cazuri în evoluție. Au incidență zero localitățile Boroaia, Cârlibaba, Frasin, Iaslovăț, Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița, Poieni-Solca, Rădășeni, Sadova și Zamostea, iar în zona roșie, cu incidență de peste 3 la mie, mai sunt Vatra Dornei – 3,64 la mie, Rădăuți – 3,30 la mie, Șcheia – 3,65 la mie, Moara – 4,07 la mie și Forăști – 3,56 la mie.

În carantină sunt 881 persoane, din care 121 intrate în ultimele 24 de ore, și în izolare la domiciliu se află 652 de persoane, din care 89 intrate în ultimele 24 de ore. În spitalele din județ, în ultimele 24 de ore au fost internate 26 de persoane diagnosticate cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 34 de persoane declarate vindecate.

În total, în spitale sunt internate 374 de persoane diagnosticate cu Covid -19 și 70 de persoane suspecte de infectare. La această dată sunt disponibile 86 de locuri pentru pacienții cu Covid și 114 locuri pentru zona tampon. A scăzut la 200 și numărul de pacienți cu Covid-19 internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Din totalul celor 531 de pacienți internați, alți 56 pacienți sunt în zona tampon și 275 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 200 pacienți diagnosticați cu Covid-19, 4 prezintă forme ușoare, 104 au forme medii ale bolii, 74 prezintă forme severe, 18 sunt cu forme grave și sunt internați în secția ATI. Dintre aceștia, 7 pacienți sunt ventilați non - invaziv și 4 intubați ventilați invaziv). Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 346 paturi libere, din care 38 pentru pacienți Covid-19, 210 în sectorul non-Covid și 98 pentru zona tampon. De la începutul pandemiei, 17.384 de persoane care au avut Covid-19 au fost declarate vindecate.