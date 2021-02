Joi, 4 Februarie 2021 (14:30:14)

Televiziunea publică a anunțat că va relua, pe 8 februarie, emisiunea „Teleșcoala”, care va fi difuzată pe TVR 2 și care se adresează elevilor care se pregătesc pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat. Măsura e anunțată în contextul în care școlile se redeschid la începutul semestrului al doilea, elevii din clasele a VIII-a și a XII-a fiind așteptați la clasă în scenariile verde și galben și urmând să facă școala online doar în scenariul roșu, conform proiectului de ordin ministerial privind redeschiderea. După cum anunță reprezentanții TVR, emisiunea va avea un nou decor, dotat cu tablă inteligentă.Programul „Teleșcoala”, din 8 februarie: de luni până vineri, pe următoarele tronsoane orare: 9:00-10:00 ore de română şi matematică – clasa a VIII-a, 15.00-16.00 – ore de limba și literatura română, matematică, biologie, fizică, istorie, geografie, chimie, informatică, economie, filosofie, logică, sociologie – clasa a XII-a. Orarul de luni, 8 februarie: 9.00 – Limba și literatura română, clasa a VIII-a; 9.30 – Matematică, clasa a VIII-a; 15.00 – Economie, clasa a XII-a; 15.30 – Geografie – clasa a XII-a. Cursurile vor putea fi urmărite atât la televizor, cât şi online pe canalul de Youtube al TVR, pe pagina de Facebook a emisiunii şi pe site-ul www.tvr.ro. Secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ion, a declarat: „Venim, astfel, în sprijinul elevilor aflați în zone izolate și cu acces redus la internet. Dacă un singur copil, care nu are acces la internet, poate afla de la televizor despre sintaxa frazei, metoda substituției în sisteme de ecuații sau despre epitet, enumeraţie, cum să redactezi corect o scrisoare, un jurnal, consider că am făcut un pas important pentru pregătirea lui”.