Miercuri, 3 Februarie 2021 (11:15:02)

Campania de vaccinare a populației împotriva virusului pandemic se izbește de fel de fel de probleme neașteptate. De exemplu, în municipiul Suceava, deși sunt amenajate de către primărie cinci centre de vaccinare, nici unul nu este funcțional, din cauza lipsei de personal.

“O problemă pe care o avem este cea de a semna contracte cu cadrele medicale și registratori pentru cele cinci centre pe care primăria vrea să le deschidă în municipiul Suceava pentru vaccinare.

Din păcate, nu sunt doritori. Am avut discuții la DSP, ne-am adresat la Colegiul Medicilor, am avut discuții cu medicii de familie și reprezentanți ai acestora… Ne-ar trebui o structură de minim 10 medici, 20 de asistenți și 10 registratori, dacă mergem pe o structură cu un singur flux de vaccinare, la centrele pe care vrem să le deschidem. Până acum sunt doar trei medici doritori, ca să spun așa, nu avem echipaj complet nici măcar pentru un centru”, a spus miercuri primarul Sucevei, Ion Lungu.

Practic, singurii doctori pe care municipalitatea îi are la dispoziție sunt stomatologii care au cabinete în școli, pentru că medicii și asistenții medicali de la medicina școlară nu pot fi folosiți în centrele de vaccinare deoarece au atribuții în reluarea școlii, de pe 8 februarie.

Intenția municipalității este ca în prima etapă să deschidă măcar două centre de vaccinare, unul în Burdujeni, la Școala 11 “Miron Costin”, și altul în Centru, la CN “Ștefan cel Mare”.

Iar în privința acestora, apare altă problemă:

“Nici un medic nu vrea să fie coordonator, iar principalul motiv este că nu au indemnizație suplimentară – toți medicii sunt plătiți la fel.

Așa cum se știe, sunt plătiți cu 90 de lei pe oră medicii, 45 de lei pe oră asistenții și cu 20 de lei pe oră registratorii”, a spus primarul, care a aflat de unde vine reticența în această privință, după ce a discutat cu medicii de familie.

În disperare de cauză, edilul sucevean a făcut un apel de suflet la cadrele medicale, în special la medicii de familie din municipiul Suceava și la medicii disponibili, fie ei pensionari sau din structuri private, să dea dovadă de solidaritate și responsabilitate civică.

“Nu avem voie să ratăm această etapă de vaccinare. Chiar dacă mai sunt sincope în aprovizionarea cu dozele de vaccin, se va intra în normalitate cu ele și va fi nevoie să fie funcționale toate aceste centre amenajate în Suceava.

Ne dorim să fie o campanie de vaccinare reușită, să imunizăm cât mai multe persoane. Noi am pătimit cel mai mult din cauza acestui coronavirus, tocmai de aceea trebuie să facem tot ce putem să vaccinăm cât mai mulți suceveni. Sunt mulți doritori și văd că multă lume mă contactează și spune că vrea să se vaccineze, întrebând cum trebuie să procedeze.

Dragi medici din municipiul Suceava, vă respect, am fost alături de dvs. în aceste perioade grele, de pandemie, de carantină, vă rog să dați dovadă de solidaritate și să ne contactați la Primărie, la Direcția de Asistență Socială, să putem semna contracte de prestări servicii, să putem completa schemele pentru centrele de vaccinare, în mod special cu medici coordonatori, să le putem trimite la DSP. Știu că a fost un an greu, sunteți obosiți, au fost multe solicitări în această perioadă, a fost mult de lucru, dar trebuie să facem efortul, să fie o campanie de vaccinare reușită”, a spus Ion Lungu.

Edilul sucevean a precizat că nici DSP nu a găsit rezolvare problemei, să pună la dispoziție personalul necesar - “acolo ridică și ei din umeri, spun că au creat o platformă, au pus-o la dispoziția cadrelor medicale, dar nu este lume doritoare să se înscrie”.

Pentru a doua etapă de vaccinare împotriva Covid-19 au fost amenajate cinci centre de vaccinare, în sălile de sport de la Școala Gimnazială ”Ion Creangă” din Obcini, Școala Gimnazială ”Miron Costin” din Burdujeni, Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”, Școala Gimnazială ”Grigore Alexandru Ghica” din Ițcani și la Iulius Mall.

Dotarea cu mobilier a celor cinci centre a costat 63.000 de lei, banii fiind asigurați de Primăria Suceava.