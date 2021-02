Miercuri, 3 Februarie 2021 (16:39:48)

Doi frați din Dumbrăveni au fost puși sub acuzare de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava. Unul dintre ei a fost reținut preventiv şi ulterior arestat, iar al doilea este cercetat în stare de libertate sub control judiciar. Ambele persoane au legătură cu perchezițiile de la finalul lunii noiembrie a anului trecut, mai exact cu omologarea și înmatricularea rapidă a unor mașini, operațiuni pentru care ar fi încasat diferite sume de bani de la proprietarii care nu respectau programările.

Ion Amaftioaie, zis ”Bimbo”, o persoană care nu are nici o ocupație, a ajuns în arestul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Suceava și este acuzat de comiterea a 11 fapte de trafic de influență. În cursul zilei de miercuri, acesta a fost prezentat unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Suceava, care a decis emiterea unui mandat de arestare pentru o perioadă de 30 de zile.

”În perioada 13 august 2018 - 17 noiembrie 2018, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a pretins și primit diverse sume de bani (în total, 3.650 de euro și 2.850 de lei) de la 11 posesori de autoturisme, în schimbul promisiunii facilitării omologării și/înmatriculării/transcrierii dreptului de proprietate cu privire la autoturismele acestora, într-un termen cât mai scurt, inculpatul lăsând să se înțeleagă că are influență pe lângă funcționari din cadrul RAR și SPCRPCÎV Suceava, promisiuni ce au fost aduse la îndeplinire”, se arată într-un comunicat al DNA Suceava.

În ceea ce-l privește pe fratele celui reținut marți după-amiază, procurorii anticorupție au decis să-l cerceteze sub control judiciar. Petrică Amaftioaie, care nu are nici el nici o ocupație, este acuzat tot de comiterea infracțiunii de trafic de influență, în acest caz fiind vorba de două fapte.

”În perioada 12 iulie 2018 - 20 noiembrie 2018, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a pretins și a primit de la doi posesori de autoturisme (dintre care, unul fiind investigator sub acoperire autorizat în cauză), diverse sume de bani, în total 250 de euro și 250 de lei, în schimbul promisiunii că le va facilita omologarea rapidă/fără programare a autoturismelor acestora, lăsând să se înțeleagă/invocând că are influență asupra unor funcționari publici din cadrul RAR”, au mai arătat procurorii DNA Suceava.

Pe perioada cât a fost plasat sub control judiciar, adică timp de 60 de zile, Petrică Amaftioaie are o serie de obligații. Printre acestea se numără și interdicția de a se deplasa sau a se apropia de sediile unor RAR-uri din țară și de sediul (Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor)SPCRPCÎV Suceava. Bărbatul mai este obligat să nu se apropie și să nu comunice, direct sau indirect, pe nici o cale, cu inculpații, suspecții sau cu anumite persoane implicate în acest dosar. În plus, Petrică Amaftioaie nu poate părăsi România fără încuviințarea procurorului de caz.

Procurorii DNA Suceava au mai precizat că ambii inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.